I Bengals valutano un approccio "all-in" per la prossima stagione, per fornire a Burrow un'arma aggiuntiva nel backfield. La proposta di scambio ipotizza l'arrivo di Kamara dai Saints, in cambio di scelte future nel draft.

Le motivazioni strategiche dei Bengals

I Bengals, reduci da stagione deludente, puntano a un rilancio immediato. Joe Burrow, tornato disponibile dopo infortunio al “turf toe”, merita strumenti adeguati. Il reparto ricevitori è solido con Ja’Marr Chase e Tee Higgins, ma il backfield necessita di un rinforzo esperto.

Dettagli della proposta di scambio

La formula suggerita prevede che Cincinnati invii una quinta scelta del draft 2027 e una sesta del 2028 ai Saints, che potrebbero accollarsi parte del salario di Kamara. Kamara, 30 anni, porterebbe esperienza, presenza in red zone e capacità di cambio ritmo, alleggerendo il carico su Chase Brown e Samaje Perine.

Il valore di Alvin Kamara per l'attacco

Kamara, pur non al suo picco, resta un running back versatile, capace di correre e ricevere. La sua presenza in short-down e red zone potrebbe risultare decisiva, offrendo a Burrow un’opzione affidabile e diversificata.

Il contesto del mercato dei running back

Secondo Daniel Jeremiah di NFL Network, il draft 2026 è povero di talenti nel ruolo di running back, rendendo i veterani come Kamara più appetibili.

La scarsità di prospetti aumenta il valore di giocatori esperti, specie in squadre con ambizioni immediate.

Kamara: l'arma finale per Joe Burrow?

La proposta di scambio tra Bengals e Saints per Alvin Kamara è una mossa audace ma coerente con l’urgenza di Cincinnati di tornare competitiva. Se i Saints accettassero di alleggerire il carico salariale, Kamara potrebbe diventare l’"arma finale" per Joe Burrow.