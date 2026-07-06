Il John Deere Classic 2026, in corso al TPC Deere Run di Silvis, Illinois, si conferma un appuntamento di spicco nel calendario del PGA Tour. L'edizione attuale non attira l'attenzione solo per l'emozionante spettacolo sul campo, ma anche per un significativo incremento del montepremi. La dotazione totale è salita a 8,8 milioni di dollari, con un aumento di 400.000 dollari rispetto all'anno precedente. Il torneo è noto per il suo ritmo di gioco elevato e per l'impressionante numero di birdie ed eagle registrati. Nelle prime tre giornate, quattro giocatori hanno già realizzato un giro in 63 colpi.

Al termine delle prime 54 buche, Lucas Glover e Lee Hodges guidano la classifica con uno score di 16 colpi sotto il par. Tuttavia, la lotta per il titolo resta apertissima e si prevede che sarà necessario un altro giro molto basso per aggiudicarsi la vittoria. Il vincitore del John Deere Classic 2026 si aggiudicherà un assegno di 1.584.000 dollari. Il secondo classificato riceverà poco meno di un milione di dollari. Anche chi si piazzerà tra i primi ventuno potrà contare su un premio superiore ai 100.000 dollari, confermando la rilevanza economica della manifestazione.

La Dettagliata Distribuzione del Montepremi

Il montepremi del John Deere Classic 2026 prevede una suddivisione dettagliata tra i 75 giocatori che superano il taglio.

Oltre al primo premio da 1.584.000 dollari, il secondo classificato riceverà 959.200 dollari e il terzo 607.200 dollari. I premi scendono progressivamente fino ai 17.160 dollari destinati al settantacinquesimo classificato. Anche le posizioni intermedie sono ben remunerate: il quinto classificato riceverà 360.800 dollari, il decimo 239.800 dollari e il ventunesimo 107.800 dollari. Questo sistema di distribuzione incentiva la competitività fino all'ultima buca.

Il John Deere Classic nel Panorama del Golf Mondiale

Pur non raggiungendo le cifre dei Major come lo US Open o i tornei britannici, il John Deere Classic si conferma uno degli eventi più generosi del calendario PGA Tour. Il torneo si svolge in un periodo in cui il golf mondiale si concentra anche sulle competizioni europee.

Tuttavia, la crescita del montepremi testimonia la volontà degli organizzatori di mantenere un alto livello di attrattività per i migliori giocatori. L'aumento della dotazione rispetto al 2025 e la conferma di premi consistenti anche per le posizioni meno blasonate rendono il John Deere Classic una tappa fondamentale per chi mira a scalare la "money list" stagionale.