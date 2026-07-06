La tennista statunitense Coco Gauff, due volte campionessa Slam e attuale numero sette del mondo, ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon. L’atleta ventiduenne della Florida ha superato la svizzera Belinda Bencic, semifinalista uscente e numero undici del ranking mondiale, in un incontro combattuto durato tre set, conclusosi con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. La sfida si è svolta sull’erba londinese, una superficie dove Gauff aveva precedentemente incontrato difficoltà, venendo eliminata al quarto turno nelle edizioni del 2019, 2021 e 2024.

Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per Gauff. Dopo aver trionfato agli US Open nel 2023 e al Roland Garros lo scorso anno, la giovane tennista completa ora la sua presenza nei quarti di finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Un risultato che sottolinea la sua costante crescita e la continuità delle sue prestazioni, dimostrando la capacità di imporsi anche su superfici tradizionalmente complesse come l’erba di Wimbledon. Belinda Bencic, di sette anni più anziana, ha mostrato grande determinazione, ma ha dovuto cedere di fronte alla maggiore freschezza e all'incisività dell’avversaria.

Il prossimo incontro: la sfida con Jessica Pegula

Nel prossimo turno, Coco Gauff affronterà la connazionale Jessica Pegula, attuale numero quattro del mondo e trentaduenne.

Questo match si preannuncia decisivo, poiché la vincitrice accederà alla semifinale, un traguardo che nessuna delle due atlete ha mai raggiunto a Wimbledon. Pegula, reduce da una convincente vittoria su Iva Jovic, è considerata un’avversaria di grande esperienza e solidità, caratteristiche confermate dai suoi recenti successi nei tornei più prestigiosi del circuito.

Prima di questa edizione, Gauff non era mai riuscita a ottenere più di tre vittorie consecutive sull’erba londinese e non registrava successi su questa superficie dall’estate del 2024. Il percorso di quest’anno, invece, la vede protagonista di quattro vittorie consecutive, un chiaro segnale di una notevole maturazione tecnica e mentale.

Questa progressione la proietta ora tra le favorite per la conquista del titolo di Wimbledon, evidenziando un miglioramento costante nel suo gioco sull'erba.

Jessica Pegula: il cammino verso i quarti

Jessica Pegula, prossima avversaria di Gauff, ha raggiunto il suo secondo quarto di finale Slam del 2026 e il suo primo a Wimbledon dal 2023. Ha ottenuto questo risultato superando la testa di serie numero sedici Iva Jovic con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. La tennista statunitense ha così completato una particolare “trilogia stagionale” contro Jovic, avendola già battuta sui campi duri di Dubai e sulla terra verde di Charleston. Pegula attende ora l'emozionante sfida contro Coco Gauff, un derby americano che promette spettacolo e un grande equilibrio di forze in campo, con entrambe le giocatrici determinate a raggiungere la loro prima semifinale sull'erba di Londra.