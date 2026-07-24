La Juventus si appresta a scendere in campo per la sua seconda amichevole estiva, un appuntamento significativo nel percorso di preparazione in vista della nuova stagione. L'incontro è fissato per sabato 25 luglio contro lo Standard Liegi, una sfida che si preannuncia come un importante banco di prova per la formazione bianconera. Sotto la guida attenta di Luciano Spalletti, la squadra continua il suo intenso lavoro, sebbene la rosa a disposizione del tecnico sia ancora incompleta e in attesa di significativi rinforzi dal mercato. Questa fase preliminare si rivela cruciale per forgiare l'identità del gruppo e testare le prime indicazioni tattiche in vista degli impegni futuri.

Le scelte di Spalletti per il campo

Per la prossima trasferta in Belgio, il tecnico Spalletti potrà contare su alcune novità e su un gruppo di giocatori che si sta delineando. Tra le fila bianconere, si registra l'atteso debutto di Zeki Celik, pronto a vestire per la prima volta la maglia della Juventus in un contesto di gara. Tuttavia, non tutti i calciatori saranno disponibili per questa importante amichevole. Non partiranno per la trasferta Zhegrova e Milik, mentre l'attaccante Ekhator è costretto ai box a causa di un infortunio. A questi si aggiungono le assenze di due elementi di spicco, Thuram e Yildiz, entrambi impegnati in specifici programmi personalizzati di recupero volti a ottimizzare la loro condizione fisica.

Nonostante queste defezioni, alcuni dei titolari più rappresentativi saranno a disposizione: tra questi spiccano i difensori Kalulu e Gatti, il capitano Locatelli, che guiderà il centrocampo, e gli esterni offensivi Cambiaso e Boga, pronti a dare il loro contributo. Per quanto riguarda la porta, è prevista un'alternanza tra Di Gregorio e Perin, che avranno l'opportunità di mettersi alla prova.

Il mercato: priorità e obiettivi

La sessione di mercato estivo continua a tenere banco in casa Juventus, con Spalletti che attende con impazienza l'arrivo di nuovi rinforzi per completare l'organico. La priorità assoluta per la dirigenza bianconera rimane l'ingaggio di un portiere di alto livello. In questo contesto, le quotazioni di Vicario e Suzuki, entrambi provenienti dal Parma, sono in costante ascesa, rappresentando opzioni concrete per il ruolo.

Al contrario, la pista che conduce a Dibu Martinez si presenta particolarmente complicata, principalmente a causa degli elevati costi che un'eventuale operazione comporterebbe. Oltre al reparto arretrato, la Juventus è alla ricerca di una prima punta che possa garantire gol e presenza in area. La lista dei nomi valutati è lunga e comprende profili interessanti come Pellegrino, Kolo Muani, Ricarlison e Zirkzee. Un nome che continua a circolare con insistenza è quello di Vlahovic, attualmente ancora senza una squadra e che potrebbe rappresentare un possibile obiettivo di riavvicinamento per la società torinese, qualora si creassero le condizioni per un suo ritorno.

Prossimi impegni della Juventus

Dopo il test contro lo Standard Liegi, la Juventus farà ritorno in Italia, dove avrà a disposizione una settimana intensa per affinare la preparazione. Il prossimo appuntamento in calendario è l'amichevole contro il Nizza, che si disputerà il 31 luglio presso la Continassa, il centro sportivo del club. Questo incontro rappresenterà un'ulteriore occasione per Spalletti di valutare lo stato di forma della squadra e di integrare i nuovi schemi tattici. Successivamente, la formazione bianconera si preparerà per un'importante tournée internazionale che la vedrà impegnata in Asia e Australia, un viaggio che servirà non solo per la preparazione atletica, ma anche per consolidare il brand Juventus a livello globale.