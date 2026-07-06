Le tenniste Marta Kostyuk e Elise Mertens hanno raggiunto per la prima volta i quarti di finale nel prestigioso torneo di Wimbledon, segnando un traguardo storico nelle rispettive carriere sull'erba londinese. L'ucraina Kostyuk, attuale numero 13 del ranking mondiale, ha superato l'americana Ashlyn Krueger con un doppio 6-4, dimostrando un eccellente stato di forma. Questa vittoria segue la sua recente semifinale al Roland Garros all'inizio di giugno, consolidando un periodo di grande successo.

La ventiquattrenne di Kiev, Marta Kostyuk, si appresta ora a cercare l'accesso alla sua seconda semifinale consecutiva in un torneo del Grande Slam.

Il suo successo contro Krueger non è solo un passo avanti significativo, ma anche la conferma di una stagione che l'ha vista brillare in importanti appuntamenti, inclusi quelli in Australia e Francia. Al termine dell'incontro, la tennista ha espresso la sua gioia: «Sono molto felice di essere nei quarti di finale qui per la prima volta».

Il cammino storico di Elise Mertens a Wimbledon

Un risultato altrettanto storico è stato conseguito da Elise Mertens, numero 27 del mondo, che ha sconfitto la ceca Marie Bouzková con un identico punteggio di 6-4, 6-4. La trentenne belga, pur avendo già conquistato due titoli di doppio sull'erba di Wimbledon (nel 2021 e nel 2025), non era mai riuscita a superare il quarto turno nel tabellone di singolare.

Dopo ben tre tentativi precedenti, Mertens ha finalmente raggiunto il suo obiettivo, mostrando una notevole solidità e una ferrea determinazione sul campo.

Questo successo segna una vera e propria svolta nella carriera in singolare di Elise Mertens, dopo anni in cui aveva eccelso principalmente nelle competizioni di doppio. La sua vasta esperienza e l'abilità nel gestire i momenti cruciali del match si sono rivelate fattori decisivi per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo.

La progressione di Marta Kostyuk nel circuito

Marta Kostyuk si è affermata come la quarta giocatrice nata negli anni 2000 a raggiungere i quarti di finale di un torneo del Grande Slam su tutte e tre le superfici di gioco.

Con questo risultato, si unisce a nomi di spicco come Iga Swiatek, Amanda Anisimova e Coco Gauff. La tennista ucraina ha inoltre inanellato una serie impressionante di vittorie, aggiudicandosi venti delle ultime ventuno partite disputate. Questo dato conferma il suo stato di forma eccezionale, proiettandola tra le protagoniste più attese e osservate di questa edizione di Wimbledon.

Nel prossimo entusiasmante turno, Kostyuk si misurerà con la vincente dell'incontro tra l'italiana Jasmine Paolini e la filippina Alexandra Eala, una sfida che si preannuncia ricca di spettacolo e grande equilibrio. Il percorso di entrambe le atlete a Wimbledon sottolinea l'importanza e la crescente competitività del tennis femminile europeo, un movimento sempre più florido e costellato di giovani talenti promettenti.