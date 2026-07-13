La Danza sportiva molisana festeggia i notevoli successi della 'Dancing Art Molise' di Campobasso, che si è distinta sia a livello europeo che nazionale, ottenendo riconoscimenti di prestigio che ne confermano l'eccellenza e la competitività.

In Slovenia, sede delle competizioni europee e di Coppa del mondo, la 'Dancing Art Molise' ha conquistato il secondo posto con la Production “In Search of Luck”, affermandosi tra le migliori realtà internazionali della disciplina.

Tra le individualità, la giovane Elisa Russo ha brillato raggiungendo la finale europea nella categoria “Solo Female Children”.

Il suo sesto posto su cinquantadue ballerine provenienti da tutta Europa testimonia il talento e l'efficacia della formazione offerta dalla scuola.

Successi ai Campionati Italiani di Rimini 2026

Il valore della 'Dancing Art Molise' è stato ribadito anche ai Campionati Italiani 2026 di Rimini. La società di Campobasso ha ottenuto un bottino impressionante: sei medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo, oltre a numerosi piazzamenti di prestigio e finali nazionali. Questi risultati attestano la qualità della preparazione atletica degli allievi molisani.

I Campionati Italiani di danza sportiva a Rimini rappresentano un appuntamento cruciale a livello nazionale, un banco di prova per le migliori società e atleti.

L'edizione 2026 ha confermato il ruolo centrale dell'evento per la crescita della disciplina.

In questo contesto di elevata competitività, si sono distinti anche altri atleti. La coppia Filippo Nelli e Varvara Makienko ha conquistato il titolo italiano nelle danze standard e il secondo posto nelle danze latino americane, nella categoria A1 19/34. Le loro prestazioni hanno arricchito il prestigio della manifestazione, evidenziando il livello generale della danza sportiva italiana.