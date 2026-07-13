La città di Napoli è in pieno fermento per la prossima Coppa America di vela. Il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato che "tutto è in movimento, anzi c'è grande fermento" nel capoluogo campano, rispondendo alle domande sulla preparazione della prestigiosa competizione internazionale. L'evento principale è previsto per luglio 2027, con un'importante anteprima rappresentata dalle regate preliminari a settembre 2026.

Manfredi ha confermato che i lavori di riqualificazione sul Lungomare Caracciolo, cruciali per l'organizzazione, saranno completati entro novembre.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l'importanza dell'accoglienza per i numerosi team, le loro famiglie e gli appassionati attesi a Napoli. "Più ci avviciniamo all'evento e più crescerà la domanda di ospitalità che non si limiterà a Napoli, ma ci si dovrà distribuire anche sul resto del territorio, ad esempio le isole", ha spiegato Manfredi, evidenziando la vasta portata internazionale e le significative ricadute positive per l'intera regione.

Preparativi e impatto sulla città

L'organizzazione della Coppa America rappresenta un impegno notevole per le istituzioni locali, essendo una delle manifestazioni sportive più prestigiose al mondo. Il completamento dei lavori sul Lungomare Caracciolo entro novembre è fondamentale per garantire la migliore accoglienza a squadre e spettatori.

L'evento promette di conferire a Napoli una grande visibilità internazionale e di attrarre un notevole afflusso di visitatori, generando importanti ricadute economiche e turistiche per la città e l'intera area metropolitana.

Innovazione e infrastrutture per l'evento

In vista delle regate preliminari del 2026 e della Coppa America del 2027, il capoluogo campano sta attuando investimenti in innovazione e infrastrutture tecnologiche. Il Lungomare di Napoli sarà equipaggiato con nuove tecnologie, inclusa la copertura 5G, per servizi avanzati a organizzatori e pubblico. Questi interventi mirano a rendere la città più attrattiva e funzionale durante la manifestazione, consolidando il ruolo di Napoli come polo di riferimento per i grandi eventi sportivi internazionali.