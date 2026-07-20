La Spagna campione del mondo è atterrata a Madrid, all’aeroporto di Barajas, con la Coppa del Mondo saldamente in mano al capitano Rodri, dando il via a un intenso programma di festeggiamenti che coinvolgerà istituzioni e cittadini.

La giornata prevede una serie di importanti appuntamenti: i giocatori saranno dapprima ricevuti da Re Felipe VI al Palazzo della Zarzuela, situato alle porte della capitale. Successivamente, si recheranno in visita dal primo ministro, Pedro Sánchez, presso la sede del governo, La Moncloa. Il culmine delle celebrazioni sarà una spettacolare parata su un autobus scoperto, che partirà dalla Moncloa per concludersi nella storica Piazza Cibeles, epicentro dei festeggiamenti.

Il programma dettagliato delle celebrazioni

L'arrivo della squadra all’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas è avvenuto alle 14:30, dopo un volo di circa sei ore. A partire dalle 16:30, i calciatori e lo staff tecnico saranno accolti dai sovrani Felipe VI e Letizia al Palazzo della Zarzuela, alla presenza anche della principessa Leonor e dell’infanta Sofía. Il presidente del governo, Pedro Sánchez, riceverà i campioni al Palazzo della Moncloa a partire dalle 18:00.

La tanto attesa parata su autobus scoperto prenderà il via tra le 19:30 e le 20:00 dall’intercambiador de Moncloa. Il percorso si snoderà attraverso alcune delle vie più iconiche di Madrid: Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya e Serrano.

Proseguirà poi verso plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, calle de Alfonso XII e Montalbán, fino a raggiungere l'acclamata Piazza Cibeles, dove la festa proseguirà con esibizioni musicali di DJ e artisti.

Dispositivo di sicurezza e mobilità urbana

Per garantire la massima sicurezza durante i festeggiamenti, è stato predisposto un imponente dispositivo che vedrà l'impiego di circa 700 agenti tra Polizia Nazionale e Guardia Civil, supportati da 250 poliziotti municipali. Si stima un'affluenza di circa un milione di persone lungo il percorso della parata, rendendo necessarie chiusure progressive del traffico in aree centrali quali Piazza Cibeles, Paseo del Prado, Gran Vía e altre vie limitrofe.

Tali chiusure potranno essere estese in base all'afflusso del pubblico.

Anche il servizio di trasporto pubblico sarà potenziato per gestire l'eccezionale affluenza. Le linee di Metro 1, 2, 3 e 4 rimarranno attive fino a fine servizio, sebbene la stazione Banco de España sarà chiusa. Saranno inoltre attivati autobus notturni aggiuntivi e previste modifiche alle fermate di taxi e alle stazioni Bicimad, per facilitare gli spostamenti dei cittadini.

L'organizzazione dei festeggiamenti nella capitale

Il piano dettagliato per la celebrazione è stato definito dal delegato del Governo a Madrid, Francisco Martín, che ha confermato Piazza Cibeles come il "punto álgido" della festa. Questa scelta replica il successo delle celebrazioni per l’Eurocopa 2024, dimostrando una consolidata esperienza nell'organizzazione di eventi di tale portata.

Il percorso è stato attentamente studiato per massimizzare la visibilità e la partecipazione popolare, garantendo al contempo la sicurezza e la fluidità della mobilità urbana, aspetti cruciali per un evento che coinvolge l'intera città.