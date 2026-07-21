L'ambasciatore di Spagna a Buenos Aires, Joaquín María de Arístegui Laborde, ha espresso un forte desiderio per la riproposizione della Finalissima tra Spagna e Argentina. L'iniziativa, secondo il diplomatico, dovrebbe assumere il carattere di un sentito omaggio a Lionel Messi, configurandosi come una “grande despedida” – un grande addio – per il celebre campione argentino. Questa proposta mira a celebrare la carriera di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi attraverso un evento sportivo di risonanza internazionale.

La Finalissima: Contesto e la Proposta di Omaggio

L'incontro, che avrebbe dovuto vedere confrontarsi i campioni d'Europa e i campioni d'America, era originariamente in programma per marzo 2026 in Qatar. Tuttavia, la sua realizzazione è stata impedita a causa di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha portato alla cancellazione dell'evento. Le successive difficoltà nel trovare una sede alternativa idonea hanno ulteriormente ostacolato la sua disputa. L'ambasciatore Arístegui Laborde ha rimarcato il profondo valore simbolico di questa sfida tra due delle nazionali più prestigiose del calcio mondiale, auspicando che possa concretizzarsi come un tributo significativo e memorabile per Lionel Messi, riconoscendone l'immenso contributo al calcio.

Le Dichiarazioni dell'Ambasciatore Spagnolo

Intervenuto ai microfoni di Radio Mitre, Joaquín María de Arístegui Laborde ha lanciato la sua proposta con una domanda retorica: “Perché non fare una grande despedida a (Lionel) Messi con quel partido?”. Le sue parole hanno evidenziato non solo il desiderio di onorare il fuoriclasse argentino, ma anche il suo entusiasmo per il calcio spagnolo. L'ambasciatore ha celebrato la recente vittoria della Spagna al Mondiale, descrivendo la squadra come “molto seria” e “molto ordinata”. Ha inoltre condiviso l'emozione di aver partecipato ai festeggiamenti per il ritorno della nazionale in patria, ricordando un'accoglienza calorosa con “centinaia di migliaia di persone” che hanno riempito le strade per celebrare il successo sportivo.

Questo sottolinea l'importanza che l'ambasciatore attribuisce agli eventi calcistici di alto livello e al loro impatto emotivo e culturale.

Prospettive Future per l'Incontro

Nonostante la precedente cancellazione, si registrano segnali di una possibile ripresa dei dialoghi per l'organizzazione della Finalissima. Le discussioni per definire una nuova data e una sede per l'incontro tra Spagna e Argentina si starebbero riavviando dopo la conclusione del Mondiale 2026. L'ipotesi più concreta, al momento, è che la partita possa essere disputata durante le date FIFA di novembre, offrendo così una finestra temporale per concretizzare l'evento tanto atteso. Questa riapertura dei colloqui alimenta le speranze di vedere finalmente realizzato questo match celebrativo, con l'obiettivo di rendere il giusto onore a una leggenda del calcio come Lionel Messi.

Dettagli sulla Cancellazione e le Posizioni delle Federazioni

La cancellazione ufficiale della Finalissima era stata annunciata a marzo 2026, con le organizzazioni calcistiche UEFA e CONMEBOL che avevano attribuito la mancata realizzazione a divergenze insuperabili riguardo alla scelta della sede alternativa. Nonostante fossero state avanzate diverse proposte, tra cui città di rilievo come Madrid, Buenos Aires o Roma, non si era riusciti a raggiungere un accordo. La Federazione spagnola aveva prontamente ribadito che la sospensione dell'evento non era in alcun modo imputabile alla sua gestione o volontà. Parallelamente, la CONMEBOL aveva definito l'Argentina “bicampione” della Finalissima, un riconoscimento speciale dovuto al titolo mondiale conquistato dalla nazionale sudamericana successivamente alla programmazione iniziale dell'incontro. Questa situazione ha creato un precedente interessante, sottolineando le complessità organizzative e le dinamiche politiche che possono influenzare eventi sportivi di tale portata.