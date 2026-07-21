I Boston Red Sox stanno valutando una possibile trade per Zach Neto, shortstop dei Los Angeles Angels, in vista dell'imminente deadline di mercato della MLB. Dopo una striscia vincente di quattordici partite, il club di Boston sembra orientato verso un approccio più aggressivo, con l'obiettivo di rafforzare la squadra per la corsa ai playoff dell'American League.

La decisione finale dipenderà dalla nuova dirigenza degli Angels, che potrebbe considerare una cessione di Neto in cambio di prospetti di alto livello. Neto, shortstop dal profilo offensivo interessante ma con qualche limite difensivo, si distingue per una percentuale di pull-air del 28,6%, oltre il 12% sopra la media.

Le dimensioni di Fenway Park potrebbero esaltare il suo swing potente. Sotto contratto fino al 2029, Neto è un asset controllabile e appetibile: negli ultimi tre anni ha registrato numeri di rilievo, con una performance offensiva del 15% sopra la media, e si è classificato quinto per fuoricampo, con 68 home run e 69 basi rubate.

Contesto e scenari della trattativa

La recente sostituzione del general manager degli Angels, con John Mozeliak subentrato ad interim, potrebbe influenzare le strategie della franchigia californiana. Per i Red Sox, la striscia positiva ha trasformato le prospettive: da potenziali venditori a acquirenti. Tra i nomi ipotizzati per un pacchetto di scambio figurano il prospetto Eyanson e giovani come Godbout e Bleis.

L'operazione è considerata positiva per Boston, che non avrebbe preoccupazioni legate alla free agency di Neto prima del 2029. Gli Angels, d'altro canto, potrebbero attendere l'offseason per massimizzare il valore della cessione.

Altri obiettivi di mercato per i Red Sox

I Red Sox stanno monitorando diversi profili in vista della deadline. Oltre a Zach Neto, tra gli obiettivi figurano Gleyber Torres (Detroit Tigers), Luis Arraez (San Francisco Giants), A.J. Minter (New York Mets) e Ryan Jeffers (Minnesota Twins). La recente serie di vittorie ha riportato Boston in piena corsa per i playoff, a poca distanza dalla zona Wild Card. La dirigenza dovrà valutare se investire per un assalto alla postseason, considerando anche le prestazioni dei possibili rinforzi: Neto, ad esempio, ha mantenuto una media battuta di .235 con 19 fuoricampo e 45 RBI in 94 partite stagionali, confermandosi tra i migliori nel suo ruolo.