L'Italia femminile di pallavolo ha scritto un nuovo capitolo nella sua gloriosa storia, conquistando la medaglia di bronzo alla Volleyball Nations League 2026. Le azzurre, guidate dal tecnico Julio Velasco, hanno superato la Cina con un convincente 3-1 (25-16, 22-25, 25-22, 25-13) nella finale per il terzo posto, disputata nella suggestiva cornice di Macao. Questa vittoria non solo arricchisce il palmarès della nazionale, ma rappresenta anche una dimostrazione di grande carattere e determinazione da parte di una squadra che si conferma tra le élite mondiali.

Il match ha preso il via con un'Italia subito aggressiva, capace di aggiudicarsi il primo set con un perentorio 25-16. Nonostante la reazione della Cina, che ha pareggiato i conti nel secondo parziale (25-22), le azzurre hanno saputo imporre nuovamente il proprio gioco, dominando i successivi due set e chiudendo l'incontro con autorità. Protagonista indiscussa della sfida è stata Ekaterina Antropova, autentica trascinatrice con i suoi 25 punti. La sua performance è stata eccezionale: 20 attacchi vincenti su 41 tentativi, un muro e ben quattro ace, dimostrando una versatilità offensiva impressionante. Al suo fianco, si sono distinte anche Sara Luisa Fahr, autrice di 13 punti (con quattro muri e un ace), e Stella Nervini, che ha contribuito con 11 punti e due muri, evidenziando la profondità e la qualità del roster italiano.

Una prestazione collettiva di alto livello

La vittoria è stata frutto di una solida prestazione corale, dove l'Italia ha dimostrato una netta superiorità in diversi fondamentali. Le azzurre hanno letteralmente dominato a muro, mettendo a segno ben 16 muri punto contro i 10 della formazione cinese, un dato che sottolinea la loro capacità difensiva. L'efficacia si è estesa anche all'attacco e alla ricezione, con il libero Eleonora Fersino che ha garantito una continuità fondamentale in seconda linea, chiudendo con un encomiabile 62% di ricezione positiva. Complessivamente, la nazionale italiana ha totalizzato 65 attacchi vincenti e 8 ace, con un'efficacia in attacco del 45% e una ricezione positiva del 50%.

Nonostante la Cina abbia risposto con 46 attacchi vincenti, 10 muri e 4 ace, la determinazione e l'organizzazione delle azzurre si sono rivelate insuperabili.

Il valore del bronzo e gli impegni futuri

Questa medaglia di bronzo non è solo un trofeo, ma un importante riconoscimento che consolida la posizione dell'Italia come una delle potenze della pallavolo mondiale. Si tratta della quarta medaglia nella storia delle azzurre nella Volleyball Nations League, un risultato che le conferma come la seconda forza all-time della competizione, subito dopo il Brasile. Il podio assume un significato ancora maggiore se si considera che arriva dopo la sconfitta in semifinale al tie-break proprio contro il Brasile, evidenziando la straordinaria capacità di reazione e la resilienza del gruppo.

Per Capitan Danesi e le sue compagne, il rientro in Italia è previsto per il 28 luglio, dopodiché inizierà la preparazione intensiva in vista dei prossimi Campionati Europei, un altro appuntamento cruciale per la nazionale. Nel frattempo, la finale per la medaglia d'oro della VNL vedrà contendersi il titolo tra Brasile e Turchia.