L'ex campione del mondo dei pesi massimi, Anthony Joshua, è tornato sul ring dopo una lunga assenza, causata da un tragico incidente stradale in Nigeria lo scorso dicembre. L'evento ha avuto un impatto devastante, portando alla perdita di due cari amici e interrompendo la sua attività agonistica per mesi. Il rientro è avvenuto a Gedda, in Arabia Saudita, dove ha affrontato l'albanese Kristian Prenga. Questo incontro ha rappresentato un cruciale banco di prova per ritrovare forma e fiducia in vista dell'attesissimo match contro Tyson Fury, previsto a novembre.

La sfida contro Prenga non è stata semplice per Joshua, che ha affrontato momenti di difficoltà. Appena venti secondi dall'inizio, il pugile britannico è stato sorpreso da un potente montante destro al mento, finendo al tappeto. La situazione si è complicata verso la fine del primo round, con un secondo atterramento. Tuttavia, la sua resilienza gli ha permesso di reagire. Nel secondo round, Joshua ha ribaltato le sorti dell'incontro, chiudendo il combattimento con un devastante gancio sinistro che gli ha assicurato una vittoria.

Un ritorno carico di emozione e determinazione

Al termine dell'incontro, un visibilmente commosso Anthony Joshua ha risposto alle domande sulle intense emozioni vissute negli ultimi sette mesi e sul ricordo degli amici scomparsi.

Sul ring, ha dichiarato: “Era lo spirito, era per Latz, era per Sina. Era per la famiglia”, sottolineando il legame indissolubile. Subito dopo, il pugile ha rivolto parole di fuoco al prossimo avversario, Tyson Fury: “Gli strapperò il cuore! Sono il campione più feroce e spietato che sia mai esistito. Nessuno può fermarmi”. Joshua ha poi precisato la necessità di incanalare “quella energia, quella rabbia”, aggiungendo, con rispetto sportivo, di nutrire “rispetto per tutto ciò che (Fury, ndr) ha realizzato. Qualcuno chiedeva questo incontro da molto tempo: ora ci siamo”.

La preparazione per il grande scontro con Tyson Fury

Il prossimo match contro Tyson Fury si configura come uno degli appuntamenti più attesi e importanti della stagione pugilistica.

Dopo la vittoria su Prenga, Anthony Joshua si prepara ad affrontare questa impegnativa sfida con determinazione rinnovata. Il pugile britannico ha dedicato la sua recente vittoria agli amici scomparsi, evidenziando come il loro ricordo sia fonte di forza e ispirazione nel suo percorso di ritorno ai massimi livelli. L'incontro con Fury, richiesto da tempo dagli appassionati di pugilato, promette di essere un evento clou dell'anno. Joshua si presenta con la consapevolezza di aver superato un periodo estremamente difficile, sia personale che sportivo, dimostrando notevole resilienza e volontà di tornare al vertice.