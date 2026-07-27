Con la decisione di LeBron James che ha segnato uno degli ultimi grandi movimenti di mercato, la offseason NBA si avvia alla conclusione e i roster delle trenta squadre sono ormai quasi definiti. In questo scenario, ogni franchigia si trova di fronte a una domanda cruciale che potrebbe determinarne il percorso nella stagione imminente, sia che si tratti di contendenti al titolo sia di squadre in ricostruzione.

Per i Boston Celtics, la questione principale riguarda la capacità di sostituire Jaylen Brown nel complesso. I Brooklyn Nets dovranno capire se Julius Randle e Michael Porter Jr.

riusciranno a coesistere con i giovani del roster. I New York Knicks sono chiamati a trovare una soluzione per colmare il vuoto lasciato da Mitchell Robinson, mentre i Philadelphia 76ers si interrogano sulla coesistenza di troppi protagonisti di primo piano. I Toronto Raptors, invece, devono valutare se il reparto guardie possa rappresentare un punto debole nel corso della stagione.

Le sfide chiave delle Conference Est e Ovest

Tra le squadre della Eastern Conference, i Chicago Bulls si affidano a Norman Powell e Josh Giddey per rilanciarsi. I Cleveland Cavaliers cercano un difensore capace di marcare i migliori avversari sul perimetro. I Detroit Pistons puntano ancora sulla crescita interna, mentre gli Indiana Pacers si chiedono quanto cambierà il loro stile di gioco.

I Milwaukee Bucks sono alla ricerca di un modo per valorizzare i giovani talenti, e gli Atlanta Hawks dovranno scoprire se la coppia Dyson Daniels-Lu Dort sarà una scelta vincente o rischiosa. I Charlotte Hornets riflettono su chi abbia realmente guidato il successo offensivo tra Charles Lee e LaMelo Ball, e i Miami Heat si domandano da dove arriverà la creazione di gioco sul perimetro. Gli Orlando Magic sperano che il nuovo allenatore sia la chiave per Paolo Banchero e Franz Wagner, mentre i Washington Wizards puntano su Trae Young per far crescere i giovani.

Spostandosi a Ovest, i Denver Nuggets devono affrontare i propri punti deboli. I Minnesota Timberwolves valutano se il tiro da fuori sia la soluzione, e gli Oklahoma City Thunder analizzano il reale impatto di Lu Dort.

I Portland Trail Blazers si chiedono se la coppia Ja Morant-Damian Lillard sia davvero compatibile, mentre gli Utah Jazz attendono la definitiva consacrazione di Jaren Jackson Jr. come centro. I Golden State Warriors sono alle prese con l’incertezza sul proprio progetto tecnico. I Los Angeles Clippers valutano chi, oltre a Keaton Wagler, possa rappresentare il futuro, e i Los Angeles Lakers cercano una strada per competere con Spurs e Thunder. I Phoenix Suns puntano a superare la soglia del Play-In, mentre i Sacramento Kings si interrogano su cosa significhi successo per Darius Acuff. I Dallas Mavericks devono capire se Cooper Flagg sia davvero un playmaker, gli Houston Rockets riflettono sulla scelta di confermare il gruppo, i Memphis Grizzlies si affidano a profondità e amalgama, e i New Orleans Pelicans si chiedono quale sia l’obiettivo finale.

Infine, i San Antonio Spurs sono al centro di voci su una possibile trade di De’Aaron Fox.

Atlanta Hawks: tra crescita e obiettivi

Un approfondimento sulle prospettive degli Atlanta Hawks mette in luce tre temi principali: la crescita di Jalen Johnson, la gestione della rotazione tra i lunghi e la ricerca di una maggiore solidità difensiva. La franchigia di Atlanta, dopo aver puntato su giovani di talento e aver apportato cambiamenti significativi al roster, si trova ora nella posizione di dover trovare equilibrio tra sviluppo e risultati immediati. La stagione che si apre rappresenta quindi un banco di prova per la dirigenza e lo staff tecnico, chiamati a rispondere alle aspettative di tifosi e addetti ai lavori.

In sintesi, la NBA si appresta a una stagione ricca di interrogativi e possibili sorprese, dove ogni squadra dovrà risolvere il proprio enigma per raggiungere gli obiettivi prefissati.