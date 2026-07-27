I New York Mets potrebbero valutare seriamente uno scambio con i Los Angeles Dodgers, ricevendo il lanciatore River Ryan (già pronto per la MLB e controllabile) e il prospetto Chase Harlan, in cambio di Freddy Peralta. Nonostante la difficoltà emotiva per i tifosi nel cedere Peralta a una rivale, l'operazione sarebbe logica e accettabile per un giocatore in scadenza di contratto.

Il valore di Freddy Peralta sul mercato

Freddy Peralta, un tempo considerato un asset di alto valore durante la sua permanenza a Milwaukee, ha visto il suo valore di mercato ridotto in modo significativo.

Nonostante ciò, i Los Angeles Dodgers potrebbero trarre vantaggio dalla sua acquisizione per rafforzare la propria rotazione in vista dei playoff.

Il pacchetto di scambio: River Ryan e Chase Harlan

I Mets non otterrebbero un prospetto Top-100 in questo scambio, ma riceverebbero un lanciatore già pronto per la MLB e con un controllo contrattuale, un risultato comunque positivo. River Ryan, il prospetto numero sette dei Dodgers, emerge come la pedina centrale dell'affare. Ryan ha già maturato esperienza in MLB e ha mostrato un potenziale promettente nel 2024. A completare il pacchetto, si aggiungerebbe Chase Harlan, un prospetto che non ha ancora debuttato nella lega maggiore.

Il giudizio complessivo sull'operazione è positivo: l'acquisizione di River Ryan (e potenzialmente di Chase Harlan) in cambio di Freddy Peralta rappresenterebbe una mossa strategica logica e accettabile per i Mets, nonostante la difficoltà emotiva nel cedere un lanciatore ai Dodgers, una franchigia storicamente rivale.

Profilo di River Ryan: un lanciatore versatile

River Ryan, nato nel 1998, è un lanciatore destro attualmente nelle fila della AAA dei Dodgers. Nel 2024 ha fatto il suo esordio in MLB, mostrando ottime prestazioni prima di subire un infortunio al gomito che lo ha costretto a saltare la stagione 2025. Il suo repertorio di lanci è ampio e include una four-seam veloce che oscilla tra i 95 e i 98 mph, capace di toccare i 100 mph, uno slider stretto, un cutter, una curveball e un changeup, tutti con buone potenzialità di sviluppo. Il suo atletismo e l'efficace estensione sul monte lo rendono un candidato credibile sia per un ruolo da partente nella rotazione sia come rilievo ad alto leverage.