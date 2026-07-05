La Ferrari di Charles Leclerc ha trionfato nel Gran Premio d'Inghilterra, dominando la gara sul celebre circuito di Silverstone. Il pilota monegasco ha tagliato per primo il traguardo, precedendo la Mercedes di George Russell, che si è classificato in seconda posizione. Il podio è stato completato da Lewis Hamilton, compagno di squadra di Russell e idolo di casa, che ha regalato grandi emozioni al pubblico britannico con il suo terzo posto.

La corsa è stata costellata da numerosi colpi di scena, culminando in un finale drammatico e condizionato dall'ingresso della safety car.

Tutti i piloti hanno concluso la gara in regime di sicurezza, incolonnati dietro la vettura di servizio, a seguito di un incidente che ha coinvolto la Red Bull di Max Verstappen negli ultimi giri. Questo episodio ha di fatto cristallizzato le posizioni, impedendo qualsiasi tentativo di sorpasso e definendo la classifica finale sotto la bandiera a scacchi.

Leclerc trionfa, Antonelli penalizzato da problemi tecnici

Charles Leclerc ha dimostrato una gestione impeccabile della gara, mantenendo saldamente la testa della corsa e resistendo con determinazione agli attacchi degli avversari. George Russell, pur avendo tentato di insidiare la leadership della Ferrari, non è riuscito a superare il monegasco, accontentandosi del secondo posto.

Lewis Hamilton, acclamato dal pubblico locale, ha completato il podio con una prestazione solida e convincente davanti ai suoi affezionati tifosi.

La giornata si è rivelata meno fortunata per Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale. Il giovane pilota della Mercedes ha concluso la corsa in sedicesima posizione, a causa di problemi alla sospensione accusati nel finale di gara. Questo inconveniente tecnico lo ha colpito proprio mentre era ancora in lotta per le posizioni di vertice, costringendolo a perdere terreno prezioso e a terminare ben lontano dalla zona punti.

Finale sotto safety car: l'incidente di Verstappen

Il Gran Premio si è dunque concluso in regime di safety car, con tutte le vetture incolonnate dietro la vettura di sicurezza.

L'ingresso in pista della safety car è stato determinato dall'incidente che ha coinvolto la Red Bull di Max Verstappen nelle battute conclusive della corsa. Questo evento ha di fatto congelato la classifica, impedendo agli inseguitori di sferrare un ultimo, disperato assalto alle posizioni di vertice e definendo così l'ordine d'arrivo finale.

La prestigiosa vittoria di Charles Leclerc a Silverstone rappresenta un risultato di enorme importanza per la Ferrari. Il team di Maranello torna così sul gradino più alto del podio in una delle gare più iconiche e significative del calendario di Formula 1. Questo successo non solo consolida la posizione della scuderia, ma rilancia anche le sue ambizioni per il prosieguo della stagione, confermando la competitività della monoposto.

Una gara caotica e ricca di emozioni

La domenica di Silverstone si è rivelata una corsa particolarmente caotica e ricca di imprevisti, come evidenziato anche dalle analisi post-gara. La Ferrari ha dimostrato grande abilità nel capitalizzare le difficoltà altrui, riuscendo a portare entrambi i suoi piloti sul podio e a confermare l'eccellente competitività della sua monoposto. Mentre Lewis Hamilton, con il suo terzo posto, ha raccolto un'ovazione dal pubblico britannico, Charles Leclerc si è imposto come il protagonista assoluto di una giornata indimenticabile, caratterizzata da continui colpi di scena.