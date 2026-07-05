Isaac del Toro ha conquistato la seconda tappa del Tour de France, imponendosi con autorità nell’arrivo a Barcellona dopo una giornata intensa partita da Tarragona. Il giovane corridore messicano, in forza alla UAE Team Emirates, ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Tadej Pogacar e il belga Remco Evenepoel. Nonostante il quarto posto, Jonas Vingegaard ha mantenuto saldamente la maglia gialla di leader della classifica generale.

La tappa, che ha visto i corridori attraversare la suggestiva costa catalana, si è decisa nel circuito finale di Barcellona, caratterizzato dal duro strappo verso il castello di Montjuic.

Del Toro ha saputo sfruttare al meglio le proprie doti di scalatore, staccando gli avversari nel tratto conclusivo e tagliando il traguardo davanti a un Pogacar che è apparso consenziente nel lasciare la vittoria al compagno. Evenepoel ha completato il podio di giornata, mentre Vingegaard, grazie a un piazzamento strategico, ha conservato la leadership.

Il percorso e le difficoltà della tappa

La seconda frazione del Tour de France 2026, da Tarragona a Barcellona, ha rappresentato il secondo e ultimo arrivo in territorio spagnolo di questa edizione. Dopo la partenza, i ciclisti hanno costeggiato il mare passando per località come Torredembarra e Castelldefels, affrontando poi il primo traguardo volante a Viladecans.

La Côte de Begues, una salita di seconda categoria lunga 6,1 km con una pendenza media del 6,5%, ha costituito il primo vero banco di prova, seguita da un falsopiano ascendente e dalla discesa verso la metropoli catalana.

Il circuito finale di 12 km, da percorrere tre volte, ha avuto come punto chiave la temibile Côte du Château de Montjuic: uno strappo di 1.600 metri al 9,3% di pendenza media, con punte che hanno toccato il 13%. Questa impegnativa salita termina a poco più di due chilometri dall’arrivo, seguita da una rapida discesa e da un ultimo strappo con una pendenza media del 7% fino allo Stadio Olimpico, dove si è deciso il vincitore di giornata.

La strategia di gara e il contesto

Il successo di Del Toro si inserisce in una giornata tatticamente complessa, con la UAE Team Emirates che ha saputo gestire al meglio le energie dei propri uomini.

Il finale, particolarmente adatto agli specialisti delle classiche, ha visto la squadra emiratina controllare la corsa e favorire l’azione decisiva del giovane messicano. La presenza di Pogacar in seconda posizione testimonia non solo la forza del team, ma anche la chiara volontà di consolidare la leadership nella classifica generale, pur concedendo la vittoria di tappa al compagno.

Il Tour de France 2026, dopo le prime due tappe in territorio spagnolo, si prepara ora a rientrare in Francia, con la maglia gialla ancora saldamente sulle spalle di Vingegaard. Le prossime frazioni promettono ulteriori emozioni e battaglie, ma la vittoria di Del Toro a Barcellona resterà indubbiamente uno dei momenti chiave di questa edizione della Grande Boucle.