Il Gran Premio d’Inghilterra di Formula 1, disputato sull'iconico circuito di Silverstone, ha visto trionfare la Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha conquistato una vittoria significativa, precedendo la Mercedes di George Russell, giunto secondo, e il compagno di squadra in Ferrari, Lewis Hamilton, che ha chiuso al terzo posto davanti al suo pubblico di casa. La gara, caratterizzata da momenti di grande tensione, si è conclusa in modo inatteso dietro la safety car, a seguito di un incidente che ha coinvolto la Red Bull di Max Verstappen negli ultimi giri.

Il Podio e le Posizioni di Rilievo a Silverstone

Charles Leclerc ha tagliato il traguardo con un tempo di 1 ora, 27 minuti e 11,335 secondi, aggiudicandosi i 25 punti destinati al vincitore. Alle sue spalle, George Russell ha concluso con un distacco di soli 0,427 secondi, portando a casa 18 punti preziosi. Il beniamino di casa, Lewis Hamilton, ha completato il podio con un ritardo di 0,772 secondi da Leclerc, accumulando 15 punti. Tra gli altri piloti di spicco, Lando Norris su McLaren si è classificato quarto, seguito da Isack Hadjar con la Red Bull e Liam Lawson su Racing Bulls. Un momento cruciale della gara ha riguardato Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale e pilota Mercedes, che ha visto sfumare le sue possibilità di vittoria a causa di problemi alla sospensione nel finale, chiudendo in sedicesima posizione e subendo un duro colpo nella corsa al titolo.

La Conclusione Caotica e l'Incidente di Verstappen

La fase finale del Gran Premio è stata segnata dall'incidente di Max Verstappen, che ha perso il controllo della sua Red Bull a causa di un problema all'ala posteriore, finendo fuori pista a Stowe. L'episodio, avvenuto senza errori da parte del pilota olandese, ha scatenato la sua frustrazione, espressa via radio con parole inequivocabili. L'intervento della safety car, entrata in pista negli ultimi quattro giri, ha definitivamente precluso la possibilità di un emozionante finale in volata, lasciando il pubblico di Silverstone senza l'atteso duello all'ultimo giro. La FIA ha successivamente chiarito che un messaggio riguardante il rientro della safety car era stato visualizzato erroneamente a causa di un malfunzionamento software.

Il regolamento, infatti, prevede che sia completato un giro intero dopo la procedura di sdoppiaggio prima che la gara possa riprendere a pieno regime.

Aggiornamenti nelle Classifiche Piloti e Costruttori

Dopo l'intenso Gran Premio d’Inghilterra, la classifica piloti vede ancora al comando Kimi Antonelli (Mercedes) con 179 punti, nonostante la battuta d'arresto. Alle sue spalle, George Russell (Mercedes) si consolida al secondo posto con 154 punti, mentre Lewis Hamilton (Ferrari) occupa la terza posizione con 147 punti. Grazie alla sua vittoria, Charles Leclerc (Ferrari) sale a 108 punti, rafforzando la sua posizione nel campionato. Per quanto riguarda la classifica costruttori, la Mercedes mantiene saldamente la leadership con 333 punti. La Ferrari segue al secondo posto con 255 punti, mentre la McLaren si attesta a 179 punti. La Red Bull si trova in quarta posizione con 128 punti.