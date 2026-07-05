Charles Leclerc è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, esprimendo gioia e riflettendo sul rivale Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Ferrari ha definito il successo una “sensazione incredibile”, riconoscendo: “Forse il finale non è stato quello che sognavo, ma vincere così dopo gli ultimi weekend difficili è bello. Mi dispiace per Kimi ma sono felice per i tifosi”. Questo trionfo segna un atteso ritorno al successo, non saliva sul gradino più alto del podio da 623 giorni.

Il trionfo a Silverstone e il lungo digiuno

La vittoria a Silverstone assume un significato profondo per Leclerc, rappresentando una svolta dopo un lungo periodo senza successi. La “sensazione incredibile” descritta riflette l’emozione di spezzare un digiuno durato oltre un anno e mezzo. Questo risultato inietta fiducia, dimostrando la sua capacità di reagire con determinazione, riportando la Ferrari alla vittoria su un circuito iconico della Formula 1.

La ritrovata intesa con la vettura

Cruciale per il successo di Leclerc è stata la sua capacità di ritrovare la “giusta intesa” con la monoposto. “Ieri, tra lo sprint e le qualifiche”, ha raccontato, “ho avuto la sensazione di aver trovato la giusta intesa, e oggi le sensazioni sono tornate quelle che desideravo.

Sono felicissimo”. Questa sintonia tra pilota e vettura è essenziale per massimizzare le prestazioni, permettendo a Leclerc di esprimere al meglio il talento. La speranza è di “mantenere questo slancio in futuro”, trasformando questa vittoria in un catalizzatore per successi futuri.

La dinamica della gara e il duello con Antonelli

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha visto un confronto acceso tra Leclerc e il giovane Andrea Kimi Antonelli, con una performance notevole. La gara ha preso una piega decisiva a favore del pilota Ferrari: una rottura meccanica alla vettura di Antonelli ha permesso a Leclerc di consolidare la sua posizione in testa a dieci giri dalla fine. La successiva neutralizzazione finale con la Safety Car ha poi sigillato il destino della corsa, impedendo ogni possibilità di rimonta e consegnando la vittoria al monegasco in un modo che, per sua stessa ammissione, è stato quasi inatteso ma meritato.