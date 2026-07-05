Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha espresso grande entusiasmo per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, celebrando il podio fantastico conquistato da Charles Leclerc. La Russa ha sottolineato con forza il ritorno del talento e della determinazione del pilota monegasco, un risultato che ha riacceso l'orgoglio del “popolo del Cavallino”.

Le dichiarazioni del presidente ACI

“Un fantastico podio a tinte Ferrari, con il gradino più alto occupato da Charles Leclerc. Un Leclerc ritrovato che dimostra tutto il suo talento e la sua determinazione.

Senza perdere di vista la pole position e la vittoria di Kimi Antonelli nella Gara Sprint. Un’Italia grande protagonista in Gran Bretagna”, ha dichiarato Geronimo La Russa, evidenziando il ruolo centrale del pilota monegasco e della squadra nel weekend di gara.

Il presidente ACI ha aggiunto che questo risultato “riaccende l’entusiasmo nel popolo del Cavallino e che ci propone un Campionato del Mondo sempre più verde, bianco e rosso”. Ha inoltre espresso l'orgoglio e l'emozione di sentire risuonare, al termine della gara, l’Inno di Mameli, definendola “un’abitudine che sta diventando sempre più emozionante”.

Il successo Ferrari a Silverstone

Le parole di La Russa giungono dopo un weekend eccezionale per la Ferrari a Silverstone, dove Charles Leclerc ha conquistato il gradino più alto del podio e Kimi Antonelli ha trionfato nella Gara Sprint.

Il presidente dell’ACI ha voluto rimarcare non solo il significativo successo sportivo, ma anche il valore simbolico di un’Italia che si conferma protagonista di spicco nel panorama della Formula 1.

L'analisi della performance di Leclerc

La performance di Charles Leclerc a Silverstone ha suscitato ampia soddisfazione. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato positivamente la gara, spiegando che “ogni settimana la vettura è un po’ diversa, quindi trovare il setup giusto è essenziale”. Vasseur si è detto “molto felice” per il pilota, il quale ha saputo reagire efficacemente sotto pressione, dimostrando la sua capacità di adattamento e resilienza in pista.