Un impianto coperto in Italia dedicato al “ghiaccio estivo” e al pattinaggio di velocità. È il sogno di Riccardo Lorello, bronzo olimpico nei 5000 metri ai Giochi di Milano Cortina 2026, che ha parlato a margine della conferenza stampa per la posa del primo pilastro della Fiera Ice Arena a Rho Fiera Milano.

Il problema degli allenamenti all’estero

Il campione azzurro ha evidenziato le difficoltà legate alla mancanza di strutture adeguate sul territorio nazionale, che costringono gli atleti a frequenti trasferte.

"Lunedì prossimo saremo in raduno e dovremo andare in Germania due settimane.

Essere lontano da casa non è mai facile per nessuno e farlo tante volte l'anno lo è ancora di meno. Il sogno è quello di avere in Italia una struttura al coperto in cui si possa fare del 'ghiaccio estivo' come lo chiamiamo noi e poter stare tranquilli durante l'anno".

La Fiera Ice Arena e la legacy olimpica

L’intervento si è svolto durante la presentazione del nuovo impianto temporaneo dedicato agli sport del ghiaccio, che sorgerà all’interno del quartiere fieristico di Rho. La struttura ospiterà hockey e para hockey, pattinaggio di figura, curling e short track, ma non il pattinaggio di velocità, per mancanza dello spazio necessario all’anello da 400 metri.

Nonostante questo limite, Lorello ha sottolineato il valore dell’opera per il movimento.

"Già poter avere una pista al coperto in Italia, cosa che a noi in questo momento manca, era qualcosa di unico. Sono contento perché qualcosa della legacy olimpica rimane veramente".