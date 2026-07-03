Napoli si prepara ad accogliere un evento velico di risonanza internazionale: Luna Rossa ha effettuato la sua prima uscita in mare con gli AC40 nelle acque antistanti Castel dell'Ovo. Questo allenamento inaugurale segna l'avvio della preparazione in vista delle preregate di America's Cup, in programma dal 24 al 27 settembre.

Il team, che ha stabilito la sua base temporanea presso i Cantieri Palumbo Shipyard, ha testato il campo di regata che ospiterà le sfide preliminari. Questi appuntamenti sono un preludio alla Louis Vuitton America's Cup, la cui prima regata è fissata per il 10 luglio 2027, quando verrà selezionato lo sfidante di Team New Zealand per la prestigiosa coppa.

L'intera squadra di Luna Rossa, insieme a Roberto Mottola di Amato, presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia e promotore della sfida, è stata ricevuta ufficialmente al Comune di Napoli. L'attenzione si concentra ora sulle preregate di settembre, che vedranno gli AC40 protagonisti sul lungomare partenopeo, con le imbarcazioni ospitate nell'ex Comando Nato a Nisida.

Il Lungomare si Trasforma: Cantieri e Connettività per l'Evento

Il lungomare di via Partenope è destinato a diventare la tribuna naturale per le emozionanti sfide della "Formula uno" del mare. Un'intensa attività di riqualificazione è in corso per assicurare che l'area sia pronta ad accogliere sia il pubblico che i team. Un aspetto cruciale è lo sviluppo dell'infrastruttura digitale per la connettività 5G, un requisito tecnico indispensabile per le squadre in gara.

La Rotonda Diaz e via Caracciolo, già in buone condizioni, sono state designate per ospitare il villaggio per il pubblico. La sua progettazione e realizzazione sono affidate agli organizzatori dell'evento e a "Sport e Salute". Sebbene l'installazione delle tribune già a settembre non sia ancora stata definita, la Soprintendenza ha in passato concesso autorizzazioni per strutture temporanee di grandi dimensioni, come l'arena del tennis, lasciando aperta la possibilità per futuri allestimenti.

Nonostante l'avanzamento dei lavori, alcuni cantieri rimangono attivi. In particolare, le opere di restyling che si estendono da Piazza Vittoria a via Cesario Console, avviate nel 2024, sono in fase di completamento.

L'amministrazione comunale mira a concludere i principali interventi entro la fine dell'anno, anche se per le preregate di settembre alcune zone potrebbero essere ancora interessate da attività di sistemazione. Sono previsti anche miglioramenti nei trasporti, con l'incremento dei treni della Linea 6 e l'introduzione del tram del mare, per facilitare l'accesso all'area dell'evento.

Obiettivo 2027: Connettività e Impatto per la Città

Il potenziamento della connettività digitale è un obiettivo a lungo termine, con l'infrastruttura che dovrà essere pienamente operativa per le regate di luglio 2027. Questo non solo a servizio dei team, ma anche per estendere una connettività efficace a tutta l'area del Golfo, fino alla collina di Posillipo, a beneficio della cittadinanza.

L'accoglienza ufficiale del team Luna Rossa da parte del Comune di Napoli ha ribadito l'importanza strategica dell'evento per la città. Le preregate di settembre rappresentano un momento chiave nel percorso di avvicinamento alla Louis Vuitton America's Cup del 2027, posizionando il golfo di Napoli e il suo lungomare come palcoscenico di una delle più prestigiose competizioni veliche internazionali.