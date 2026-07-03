È stata presentata oggi, 3 luglio 2026, la seconda edizione del Trail dei Laghi Fortorini, un'attesa manifestazione podistica che si terrà sabato 11 luglio. L'evento si snoderà su un percorso di dieci chilometri attraverso alcune delle aree più suggestive del Beneventano, promettendo un'esperienza unica a oltre 220 partecipanti. La partenza è fissata per le ore 16 dal lago Mignatta a San Giorgio la Molara, con arrivo al lago San Giovanni a Foiano di Val Fortore. Il tracciato attraverserà i comuni di Molinara, San Marco dei Cavoti e Montefalcone di Val Fortore, coinvolgendo attivamente il cuore della comunità montana Fortore.

L'organizzazione della gara è curata dalla società sportiva Napoli Nord Marathon, presieduta da Antonio Esposito, con il prezioso patrocinio di Coni e Fidal e la direzione tecnica affidata a Maurizio Marino. Quest'anno, la manifestazione vanta un testimonial d'eccezione: il maratoneta Giacomo Leone, campione del mondo di mezza maratona e vincitore della maratona di New York nel 1996. La sua presenza arricchisce un evento che vedrà la partecipazione di oltre 220 atleti, provenienti non solo dalla Campania ma anche da altre regioni d'Italia, confermando il richiamo nazionale del Trail. Questa iniziativa si configura anche come un'importante opportunità di promozione turistica per l'intera comunità montana Fortore e per i cinque comuni direttamente interessati.

La presentazione ufficiale e i protagonisti

La conferenza di presentazione della seconda edizione si è svolta presso la libreria Ubik Liberitutti di Benevento, un luogo che sottolinea il legame tra cultura e sport nel territorio. All'incontro hanno preso parte diverse figure istituzionali e organizzative. Tra gli intervenuti: Giuseppe Ruggiero, sindaco di Foiano di Val Fortore; Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara; Nicola De Vizio, sindaco di San Giorgio La Molara; Zaccaria Spina, presidente della comunità montana Fortore; Maurizio Marino, direttore tecnico della manifestazione; e Antonio Esposito, presidente della Napoli Nord Marathon. Sebbene coinvolti attivamente nell'organizzazione, Leonardo Sacchetti, sindaco di Montefalcone di Val Fortore, e Angelo Marino, sindaco di San Marco dei Cavoti, non hanno potuto presenziare per impegni istituzionali.

Un percorso suggestivo per la valorizzazione del territorio

Il successo della prima edizione, che aveva già richiamato oltre duecento podisti, ha posto le basi per questa nuova tappa. Maurizio Marino, direttore tecnico, ha espresso il suo entusiasmo: “Siamo orgogliosi di poter riportare questa manifestazione, che ha riscosso già un grande successo lo scorso anno, in questa parte della Campania particolarmente affascinante. Gli atleti potranno apprezzare un percorso di Trail Running suggestivo e inclusivo che gli farà conoscere ed amare questo angolo di territorio campano ancora poco conosciuto”. Il tracciato della gara, che si snoda tra il lago Mignatta e il lago San Giovanni, attraversando i cinque comuni del Beneventano, non è solo una sfida sportiva.

È un'occasione per valorizzare il territorio e promuovere il turismo sportivo, offrendo visibilità a paesaggi naturali ancora da scoprire. La partecipazione di atleti e appassionati da diverse regioni d'Italia è un chiaro indicatore del potenziale di queste aree.

L'organizzazione della manifestazione evidenzia una stretta collaborazione tra le amministrazioni comunali e le realtà sportive locali, unendo le forze per un evento che celebra lo sport e la bellezza del paesaggio campano.