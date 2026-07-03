Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 sul leggendario circuito di Silverstone ha preso il via con una sessione di prove libere che ha subito messo in evidenza due protagonisti. Lewis Hamilton, al volante della sua Ferrari, ha dominato la prima sessione, facendo registrare il miglior tempo e dimostrando un'immediata sintonia con la monoposto sin dai primi giri. A sorprendere è stato anche il giovane talento Andrea Kimi Antonelli, che si è posizionato immediatamente alle spalle del pilota britannico, ottenendo il secondo miglior tempo e confermando le grandi aspettative riposte su di lui.

La sessione inaugurale del weekend, svoltasi senza alcun incidente di rilievo, ha permesso ai team di concentrarsi intensamente sulla raccolta di dati cruciali. L'obiettivo principale era affinare gli assetti in vista delle imminenti qualifiche e della gara, elementi fondamentali per il prosieguo del fine settimana inglese. Le condizioni della pista si sono rivelate ottimali, con temperature stabili che hanno favorito il lavoro di tutti i piloti e degli ingegneri.

Hamilton protagonista con la Ferrari a Silverstone

Il pilota britannico Lewis Hamilton ha saputo sfruttare al meglio ogni condizione del tracciato di Silverstone, imponendosi come il più rapido sin dai primi minuti della sessione. Hamilton ha dedicato la sua attività a un meticoloso lavoro su diversi assetti della sua Ferrari, cercando la configurazione ideale.

"Abbiamo iniziato bene, la macchina risponde come voglio e sono soddisfatto del lavoro svolto dal team", ha dichiarato il pilota, esprimendo piena fiducia nella direzione intrapresa. La Ferrari, infatti, sembra aver trovato un eccellente bilanciamento, consentendo a Hamilton di esprimere appieno il suo vasto potenziale su un circuito che storicamente gli è sempre stato particolarmente favorevole.

Andrea Kimi Antonelli: il giovane talento sorprende nelle libere

Grande attenzione è stata catalizzata anche dalla performance di Andrea Kimi Antonelli, che ha letteralmente impressionato per la sua notevole velocità e per la straordinaria capacità di adattarsi con rapidità alle condizioni della pista.

Il giovane pilota italiano ha dimostrato una competitività e una costanza di rendimento degne di nota, riuscendo a tenere il passo dei piloti più esperti e affermati del circus. "Sono contento del risultato, abbiamo lavorato bene e il feeling con la macchina è stato subito positivo", ha affermato Antonelli, visibilmente soddisfatto. La sua prestazione lo proietta con forza tra i potenziali protagonisti di questo weekend di gara, alimentando ulteriormente le aspettative della vigilia su un suo possibile e significativo exploit. La sua presenza ai vertici della classifica dei tempi è un chiaro segnale delle sue ambizioni e del suo talento emergente.

Nel corso della giornata, l'attività nei box è proseguita senza sosta, con i team impegnati a definire le proprie strategie in vista delle sessioni successive.

L'attenzione è ora completamente rivolta alle prossime libere, dove si attendono ulteriori conferme sia da parte del veterano Lewis Hamilton che del sorprendente Andrea Kimi Antonelli, in un weekend che promette già grandi emozioni sul circuito di Silverstone.