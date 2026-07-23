Le Minnesota Lynx si affermano come leader indiscusso della WNBA all'All-Star Break, consolidando la loro posizione di favorite al titolo. La squadra vanta un impressionante record di ventidue vittorie e sei sconfitte, frutto di una serie di sette successi consecutivi che ne evidenzia la forza dominante.

Il rientro in campo di Napheesa Collier, dopo un infortunio alle caviglie che l'ha tenuta lontana dal parquet, ha ulteriormente rafforzato le ambizioni delle Lynx. La sua presenza è stata subito determinante nella vittoria per 86-76 contro le Seattle Storm, dove ha messo a segno 24 punti e 10 rimbalzi in soli 22 minuti di gioco.

Collier, già riconosciuta come WNBA Defensive Player of the Year e seconda nella corsa all'MVP nella stagione precedente, ha dimostrato la sua importanza con una prestazione solida, inclusi tre tiri liberi cruciali segnati dopo un fallo su un tentativo da tre punti a pochi istanti dalla fine. Al suo fianco, Kayla McBride ha contribuito con 20 punti, mentre Olivia Miles e Natasha Howard hanno aggiunto rispettivamente 13 e 11 punti.

Le stelle in campo e la corsa ai playoff

La leadership delle Minnesota Lynx non è attribuibile solo al ritorno di Collier, ma anche al rendimento costante di un roster profondo e talentuoso. La rookie Olivia Miles si sta rivelando una forza trainante, con medie di 19,3 punti, 4,7 rimbalzi e 6 assist a partita.

Giocatrici chiave come Courtney Williams, Kayla McBride e Natasha Howard stanno attraversando un periodo di forma eccezionale, contribuendo in modo significativo a rendere le Lynx una delle squadre più temibili della lega. La loro solidità difensiva e la profondità del collettivo le posizionano come serie candidate per un lungo e proficuo cammino nei playoff WNBA.

Nel panorama delle altre squadre, le New York Liberty hanno mostrato segni di ripresa, interrompendo una striscia negativa con due vittorie di misura. Merito delle prestazioni di spicco di Breanna Stewart, Sabrina Ionescu e Jonquel Jones, sebbene l'assenza di Satou Sabally continui a pesare sull'efficacia offensiva. Le Washington Mystics, d'altra parte, stanno vivendo un momento di grande slancio, avendo superato sia le Golden State Valkyries sia le Las Vegas Aces.

Le loro protagoniste, Shakira Austin e Kiki Iriafen, hanno offerto prestazioni di altissimo livello, proiettando la squadra verso una potenziale qualificazione ai playoff.

Seattle Storm: prospettive di risalita

Nonostante occupino l'ultima posizione in classifica, le Seattle Storm hanno evidenziato segnali incoraggianti. La squadra ha spesso ceduto con scarti minimi contro avversarie di vertice, dimostrando una resilienza inaspettata. Il futuro appare promettente grazie a giovani talenti come Awa Fam e Flau'jae Johnson, affiancate dall'esperienza della veterana Natisha Hiedeman. Il calendario della seconda metà di stagione potrebbe offrire alle Storm l'opportunità di convertire queste buone prestazioni in vittorie concrete.

In vista della fase cruciale della stagione, le Minnesota Lynx si confermano la squadra da battere. Il loro gruppo compatto e il ritrovato splendore di Napheesa Collier le rendono una forza da non sottovalutare. La corsa ai playoff WNBA si preannuncia entusiasmante, con numerose squadre pronte a lottare per un posto tra le élite del basket femminile.