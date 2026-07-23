Con la pausa per l’All-Star Game, la stagione WNBA raggiunge il suo giro di boa, offrendo un’opportunità per valutare le prestazioni individuali e le proiezioni sui principali premi. L’attenzione è focalizzata su A’ja Wilson, indiscussa protagonista nella corsa al titolo di MVP e al riconoscimento di Defensive Player of the Year. Accanto a lei, altri nomi di spicco emergono nelle categorie di Rookie of the Year, Most Improved Player, Sixth Player of the Year e Coach of the Year.

A’ja Wilson: Dominio tra MVP e Difesa

A’ja Wilson si conferma la giocatrice più dominante della WNBA.

Le sue statistiche parlano chiaro: è leader della lega per punti e stoppate, si posiziona quarta nei rimbalzi e undicesima nelle palle rubate, aggiungendo una media di 3.0 assist a partita. Questo rendimento eccezionale la rende la favorita per il premio di MVP. Le Las Vegas Aces, con un record di 18-8, occupano il terzo posto in classifica, un fattore che potrebbe, seppur minimamente, influenzare il voto finale in caso di un sorpasso da parte delle Dallas Wings. Wilson è anche una forte candidata per il Defensive Player of the Year, grazie al suo impatto su entrambi i lati del campo. La competizione per questo premio è però molto accesa: Gabby Williams è considerata leggermente in vantaggio, riconosciuta come la migliore difensore esterna della squadra con la miglior difesa del campionato.

Natasha Howard completa il trio delle principali contendenti.

Olivia Miles e Jessica Shepard: Rivelazioni e Crescita

La corsa al titolo di Rookie of the Year appare ormai definita a favore di Olivia Miles. La giovane giocatrice guida tutte le matricole per punti e assist, classificandosi inoltre terza nei rimbalzi e nelle palle rubate. Il suo apporto è stato cruciale per il successo delle Minnesota Lynx, che hanno mantenuto il miglior record della lega nonostante l’assenza di elementi chiave. Per il premio di Most Improved Player, Jessica Shepard si è distinta per una crescita notevole. Per la prima volta in carriera, ha raggiunto la doppia cifra di media punti, è leader della WNBA nei rimbalzi con 12.0 a partita e si posiziona undicesima negli assist, un dato impressionante per una giocatrice del suo ruolo.

Shepard è emersa come la seconda giocatrice più importante delle Dallas Wings, superando ampiamente le aspettative e distanziando concorrenti come Carla Leite e Dominique Malonga.

Salaün e Reeve: Eccellenza dalla Panchina e in Panoramica

Janelle Salaün si profila come la favorita per il premio di Sixth Player of the Year. Nonostante un cambio di ruolo che l’ha vista passare dalla titolarità alla panchina, ha mantenuto una media di 12.8 punti a partita, un dato significativo. La sua candidatura è rafforzata dalla minore solidità delle concorrenti, come Rae Burrell e Sophie Cunningham, i cui ruoli e minutaggi hanno subito variazioni. Per il Coach of the Year, Cheryl Reeve delle Minnesota Lynx si è distinta per la sua capacità di gestire una situazione complessa, trasformando le assenze di giocatrici chiave come Napheesa Collier e Dorka Juhasz in una stagione di successo.

Le Lynx sono l’unica squadra ad aver raggiunto le 20 vittorie al giro di boa, testimonianza della sua gestione esemplare. Natalia Nakase e Jose Fernandez seguono nella lista dei candidati.

Conferme dagli Esperti

Le analisi degli esperti confermano le tendenze delineate: A’ja Wilson è la scelta unanime per l’MVP e quasi per il Defensive Player of the Year. Analogamente, Olivia Miles, Jessica Shepard, Janelle Salaün e Cheryl Reeve hanno ottenuto consensi unanimi nelle rispettive categorie. Le statistiche di Wilson, con 25.7 punti di media, il 52.4% al tiro dal campo e 2.0 stoppate, evidenziano la sua superiorità. Shepard si è distinta per le sue triple doppie e l’impatto significativo sui risultati delle Wings.

Salaün ha convinto per la sua efficienza e il contributo decisivo dalla panchina. Infine, la leadership di Reeve, che ha mantenuto le Lynx ai vertici della classifica nonostante l’assenza di Collier, è stata unanimemente riconosciuta come un fattore determinante per il successo della squadra.