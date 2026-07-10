Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha espresso il suo profondo orgoglio per la qualificazione dell’Équipe de France alle semifinali dei Mondiali di calcio 2026. Attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il capo di Stato ha celebrato la squadra, elogiandola per aver raggiunto questo importante traguardo “con brio e fraternità”. La dichiarazione è giunta a seguito della vittoria contro il Marocco, un avversario che Macron ha definito “immenso”, ricordando la loro sfida anche quattro anni fa.

Il messaggio del Presidente Macron

Nelle ore immediatamente successive alla decisiva partita che ha visto la Francia accedere al penultimo atto del torneo mondiale, il presidente Macron ha voluto condividere il suo entusiasmo. “Orgoglio per i nostri Bleus. Congratulazioni al Marocco, immenso avversario questa sera come quattro anni fa. La Francia è in semifinale con brio e fraternità”: queste le parole esatte con cui il leader francese ha voluto omaggiare la prestazione della sua nazionale. Il messaggio, diffuso nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2026, non solo ha sottolineato il valore della vittoria, ma ha anche riconosciuto la forza e la tenacia dell'avversario marocchino, evidenziando lo spirito di squadra e l'unità con cui i giocatori francesi hanno affrontato la competizione.

L'espressione “con brio e fraternità” racchiude il duplice significato che Macron ha voluto attribuire al successo dei Bleus: da un lato, la brillantezza e l'energia mostrate sul campo; dall'altro, lo spirito di coesione e solidarietà che caratterizza il gruppo. Questo riconoscimento pubblico da parte del presidente sottolinea l'importanza del calcio non solo come sport, ma anche come veicolo di valori nazionali e di unione.

La posizione del Commissario Tecnico Didier Deschamps

Prima dell'incontro cruciale contro il Marocco, il commissario tecnico dell'Équipe de France, Didier Deschamps, aveva già delineato la sua strategia e le sue aspettative. Deschamps aveva richiamato i suoi giocatori alla massima efficacia, sia nella fase offensiva che in quella difensiva, ribadendo che l'avversario africano non era giunto ai quarti di finale per caso, ma grazie a meriti sportivi inequivocabili.

Il CT aveva inoltre affrontato e respinto con fermezza le potenziali polemiche sull’arbitraggio, un tema spesso ricorrente in partite di tale rilevanza. “L’avversario è il Marocco, non l’arbitro”, aveva dichiarato Deschamps, focalizzando l'attenzione sulla sfida sportiva e non su fattori esterni. Aveva poi espresso l'auspicio che il direttore di gara argentino designato per la partita potesse dimostrarsi “bravo quanto il signor Letexier e i suoi assistenti” in un precedente incontro, sottolineando l'importanza di una direzione di gara imparziale e competente per il corretto svolgimento della competizione.

Le parole di Deschamps alla vigilia riflettevano la consapevolezza della difficoltà dell'impegno e la necessità di mantenere alta la concentrazione, evitando distrazioni e concentrandosi unicamente sulla prestazione atletica.

L'enfasi sull'efficacia e sul rispetto dell'avversario ha preparato il terreno per una partita giocata con determinazione, culminata nella qualificazione che ha poi generato l'orgoglio espresso dal presidente Macron.