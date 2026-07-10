La corsa al premio di MVP della National League si accende, con Shohei Ohtani dei Los Angeles Dodgers e Pete Crow-Armstrong dei Chicago Cubs che emergono come i principali candidati. Le statistiche avanzate di WAR (Wins Above Replacement) li pongono in netto vantaggio rispetto alla concorrenza, evidenziando il loro impatto eccezionale nella prima metà della stagione. Questo parametro, considerato uno dei più completi per valutare il contributo complessivo di un giocatore, sottolinea come entrambi gli atleti abbiano dimostrato un valore superiore alla media, sia in attacco che in difesa.

Il WAR si articola in due versioni principali: l'fWAR (FanGraphs) e il bWAR (Baseball Reference), che pur avendo formule simili, presentano differenze significative, soprattutto nel calcolo delle prestazioni difensive. Secondo la classifica fWAR, Ohtani si posiziona al primo posto con un valore di 6.0, seguito da vicino da Crow-Armstrong con 5.8. A una certa distanza si trovano Otto Lopez dei Marlins (4.7) e Jacob Misiorowski dei Brewers (4.4), che completano il gruppo di testa. Le prestazioni di Ohtani sono particolarmente impressionanti, data la sua capacità di eccellere sia come battitore, con un OPS di .939, un OPS+ di 158, 20 fuoricampo e 6 basi rubate, sia come lanciatore, vantando un'ERA di 1.79 e 95 strikeout in 85.2 inning.

D'altra parte, Crow-Armstrong si distingue per il suo valore difensivo, essendo un esterno centro di livello Gold Glove, un fattore che contribuisce in modo sostanziale al suo elevato WAR complessivo.

Confronto tra fWAR e bWAR: le classifiche a confronto

Analizzando la classifica basata sul bWAR, si osserva una situazione leggermente differente. Qui, Pete Crow-Armstrong e Shohei Ohtani si trovano appaiati al vertice, entrambi con un bWAR di 5.6. Seguono Cristopher Sánchez dei Phillies con 5.0 e nuovamente Otto Lopez con 4.6. È interessante notare come in questa specifica graduatoria, i lanciatori che accumulano un numero elevato di inning, come Sánchez e Misiorowski, tendano a ricevere una maggiore valorizzazione.

Tra i nomi in evidenza figura anche JJ Wetherholt dei Cardinals, l'unico rookie presente in queste classifiche, il cui potenziale è già evidente, nonostante la sua squadra non sia attualmente in lotta per le posizioni di vertice.

La distinzione tra fWAR e bWAR risiede principalmente nei sistemi utilizzati per la valutazione difensiva: FanGraphs impiega il sistema UZR, mentre Baseball Reference si affida al DRS. Entrambi i metodi sono ampiamente riconosciuti nel mondo del baseball e continuano a influenzare in modo significativo le discussioni sul valore intrinseco dei giocatori e sulle loro candidature ai prestigiosi premi individuali.

La corsa all'MVP: uno sguardo al futuro

Nonostante i numeri attuali indichino Ohtani e Crow-Armstrong come i chiari favoriti, la corsa al titolo di MVP della National League è ancora lontana dalla sua conclusione.

La stagione è lunga e la storia del baseball insegna che le dinamiche delle prestazioni possono subire cambiamenti radicali nella seconda parte dell'anno. L'attenzione rimane alta anche su altri atleti di spicco come Otto Lopez, Jacob Misiorowski e Cristopher Sánchez, i quali, con una seconda metà di stagione di alto livello, potrebbero ancora inserirsi con forza nella contesa per il premio.

Il WAR, nelle sue diverse interpretazioni, si conferma uno strumento analitico indispensabile per monitorare il rendimento dei giocatori e alimentare il dibattito sui riconoscimenti individuali, ribadendo la crescente importanza delle statistiche avanzate nel baseball contemporaneo.