La Magnolia Basket Campobasso, società che milita nella Serie A1 femminile, è stata ufficialmente inserita nel girone G della prima fase dell'EuroCup femminile. Il sorteggio, avvenuto a Monaco di Baviera il 16 luglio, ha stabilito che la formazione molisana affronterà le slovene del Cinkarna Celje e le svizzere del Nyon Basket Feminin. Questo accoppiamento promette sfide internazionali di rilievo per la squadra italiana.

Quarta partecipazione europea e le parole del coach

Per la Magnolia Campobasso, questa rappresenta la quarta partecipazione complessiva alla competizione continentale e la terza consecutiva, un segnale della sua ormai consolidata presenza nel panorama del basket femminile europeo.

Il coach Mimmo Sabatelli ha commentato l'appuntamento con entusiasmo, sottolineando il "solito fascino del poter affrontare realtà differenti con nazioni nuove che ti consentono di conoscere altri modelli di pallacanestro." Ha inoltre evidenziato la necessità di una preparazione meticolosa: "Con certezza, ci sono delle situazioni da tenere bene in considerazione con delle peculiarità da disinnescare, motivo per cui dovremo cercare di farci trovare pronti."

Il quadro italiano e la struttura dell'EuroCup 2026-2027

L'edizione 2026-2027 dell'EuroCup femminile vedrà due squadre italiane accedere direttamente ai gironi: la Magnolia Campobasso e il Derthona Basket. Il Geas Sesto San Giovanni, invece, dovrà affrontare il turno di qualificazione per garantirsi un posto nella fase principale.

La competizione, che include numerose formazioni da diversi paesi europei, vedrà il CBK Mersin, detentore del titolo, cercare di difendere la propria corona.

Il turno di qualificazione, cruciale per diverse squadre, consisterà in un doppio confronto con partite di andata e ritorno fissate per il 24 settembre e il 1° ottobre. Questo meccanismo definirà il quadro completo delle partecipanti alla fase a gironi, che si preannuncia ricca di incontri avvincenti.