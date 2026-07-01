Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha annunciato un nuovo incontro con il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, fissato per venerdì. La comunicazione è avvenuta durante la conferenza stampa successiva al consiglio federale. Malagò ha spiegato di aver già discusso in consiglio del precedente incontro con Abodi e ha confermato la necessità di un altro appuntamento a breve, proprio venerdì, per affrontare ulteriori temi. Ha sottolineato l'urgenza della situazione, evidenziando che «le tempistiche sono strette per entrambi», riferendosi sia alla scadenza della legislatura sia alle esigenze interne della federazione.

Contesto e urgenza dell'incontro

L'incontro si inserisce in un dialogo avviato tra la Figc e il Ministero dello Sport, mirato a definire le priorità del calcio italiano e a garantire un ritmo operativo sostenuto. Malagò ha ribadito l'urgenza, legata sia alla scadenza della legislatura sia alle necessità della federazione.

Prossimi passi per il futuro del calcio

L'appuntamento di venerdì rappresenta un passo ulteriore nel confronto istituzionale. L'obiettivo è affrontare temi rilevanti per il futuro del calcio italiano, in un quadro di collaborazione e condivisione delle priorità.

Il dialogo precedente e le dichiarazioni di Abodi

In precedenza, il ministro Andrea Abodi aveva già evidenziato l'importanza di un confronto costruttivo con Malagò.

In un incontro del 25 giugno, Abodi aveva definito il dialogo «utile, concreto e interessante», rilevando una «consapevolezza reciproca delle priorità» e la necessità di mantenere «ritmi intensi» nel lavoro comune. Il 23 giugno, aveva affermato che «le cose da fare si sanno quali sono, la differenza sarà tra farle e non farle», anticipando un incontro previsto per giovedì, poi slittato a venerdì.