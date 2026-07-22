Il match tra i Philadelphia Phillies e i Los Angeles Dodgers, in programma al Citizens Bank Park, è stato rinviato a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il Nordest degli Stati Uniti. La decisione di posticipare l'inizio della partita è giunta poco prima del primo lancio, quando la squadra di casa ha comunicato l'impossibilità di scendere in campo in sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La situazione climatica nell'area di Philadelphia si presenta particolarmente critica. Una forte perturbazione sta infatti causando disagi significativi, portando già al rinvio di altri incontri della Major League Baseball (MLB) nella regione, tra cui le sfide tra New York Yankees e Pittsburgh Pirates, e tra Boston Red Sox e Baltimore Orioles.

Anche nella città della Pennsylvania, la pioggia incessante e il rischio di allagamenti hanno reso necessaria la sospensione temporanea dell'evento sportivo.

Comunicazione ufficiale e allerta per i tifosi

Intorno alle 18:00 ora locale, circa un'ora prima dell'orario originariamente stabilito per il primo lancio, la società dei Phillies ha diramato un avviso ai propri sostenitori. Il messaggio recitava: "Tonight's game will begin in a delay. We expect conditions to improve and plan to play tonight's game. A Flash Flood Warning remains in effect for the area. Please do not travel until conditions are safe and you are able to do so." Questa comunicazione ha evidenziato la persistenza di un'allerta per possibili inondazioni lampo che coinvolge ampie zone della Pennsylvania, di New York e del New Jersey, esortando i tifosi a evitare spostamenti fino a quando le condizioni non fossero migliorate.

Nonostante le difficoltà attuali, la franchigia mantiene una nota di ottimismo riguardo alla possibilità di disputare l'incontro in serata. Il monitoraggio costante dell'evoluzione meteorologica suggerisce che la pioggia più intensa dovrebbe attenuarsi dopo le 20:00 ora locale, aprendo una potenziale finestra di gioco per le due squadre.

Previsioni e scenari per la prosecuzione

Le probabilità di precipitazioni rimangono elevate nelle prime ore della sera, con una graduale diminuzione nelle ore successive. Le previsioni indicano il 78% di possibilità di pioggia alle 19:00, che scende al 40% alle 20:00, al 34% alle 21:00 e risale al 40% alle 22:00, per poi attestarsi al 69% alle 23:00. La situazione rimane quindi incerta, con la concreta eventualità che la partita possa essere recuperata in un secondo momento o che si renda necessario un doppio incontro il giorno successivo, qualora il maltempo dovesse persistere.

I sostenitori sono invitati a seguire attentamente gli aggiornamenti ufficiali e a conformarsi alle indicazioni delle autorità locali. Questo episodio sottolinea ancora una volta come le condizioni meteorologiche possano influire in maniera determinante sul calendario sportivo, specialmente in presenza di fenomeni intensi e improvvisi come quelli che stanno interessando il Nordest degli Stati Uniti.