Will Stein ha fatto il suo ingresso sulla scena del football universitario con una dichiarazione audace, destinata a far discutere. Agli SEC Media Days, il nuovo head coach dei Kentucky Wildcats ha risposto con disarmante sicurezza alla domanda sulla sua capacità di risollevare le sorti del programma: “I think because of me, to be honest. Because of me.” Una frase che racchiude l'essenza della sua fiducia, ma che si scontra con le dure realtà del football collegiale.

L'ascesa di Will Stein e le sue ambizioni

A soli trentasei anni, Stein approda a Lexington forte di un'esperienza significativa come coordinatore offensivo e allenatore dei quarterback all'Oregon.

Durante le sue tre stagioni con i Ducks, ha plasmato un attacco di prim'ordine, costantemente tra i migliori venticinque della nazione, culminato nel 2023 con una media impressionante di 531 yard a partita. Il suo operato ha contribuito a un record complessivo di 38-5 per Oregon, un titolo di conference e una prestigiosa partecipazione al College Football Playoff. “I think I know what it takes. I have seen it at the highest levels. I know what it takes to recruit at this level. You just got to believe, man,” ha ribadito Stein, pur mantenendo un velo di realismo: “Is it gonna happen overnight? I don’t know.”

Il confronto con Curt Cignetti: esperienza e roster

Le parole di Stein evocano inevitabilmente il clamoroso successo di Curt Cignetti, che in appena due stagioni ha guidato Indiana a un inatteso titolo nazionale, un'impresa da lui stesso definita “probably one of the greatest stories of all time.

” Tuttavia, le analogie si fermano qui. A differenza di Cignetti, che vantava un curriculum consolidato come head coach a diversi livelli prima di approdare a Indiana, Stein è alla sua prima esperienza in tale ruolo. Il suo percorso non include la guida di un programma universitario, e la sua esperienza si limita a posizioni di coordinamento. Un'altra differenza cruciale risiede nella costruzione del roster: Cignetti aveva portato con sé ben tredici giocatori già rodati da James Madison, inclusi futuri professionisti. Stein, pur avendo attratto talenti promettenti come il running back cinque stelle CJ Baxter e il quarterback quattro stelle Kenny Minchey, non ha potuto contare su un nucleo di atleti che lo avessero seguito dalla sua precedente squadra.

Le sfide della SEC e il banco di prova immediato

Il programma del Kentucky, pur non essendo un caso disperato – ha chiuso la scorsa stagione con un bilancio di 5-7 – opera in un ambiente, la SEC, noto per la sua spietata competitività. Le prime sfide della stagione, in particolare gli incontri contro colossi come Alabama e Texas A&M, rappresenteranno un banco di prova immediato e severo per la fiducia ostentata da Stein. Il suo ottimismo è innegabile e apprezzabile, ma il vero verdetto, come sempre, arriverà dal campo. La strada per trasformare le parole in risultati concreti nella SEC è notoriamente ardua e richiede più che semplice convinzione.