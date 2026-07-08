Alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali che vedrà contrapporsi Francia e Marocco, il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha voluto prevenire ogni potenziale polemica sulla scelta arbitrale. Deschamps ha infatti dichiarato di “fidarsi” pienamente dell’arbitro designato e di non considerarlo in alcun modo un “avversario” in campo. La FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, ha ufficialmente designato l’argentino Facundo Tello, affiancato da due suoi connazionali, per dirigere l’importante incontro in programma giovedì.

La designazione arbitrale per Francia-Marocco

La decisione della FIFA ha portato alla nomina di Facundo Tello come arbitro principale per la sfida tra i Bleus e i Leoni dell’Atlante, che si terrà giovedì. Tello sarà assistito da Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade, entrambi argentini, mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Darío Herrera. Questa terna interamente argentina ha suscitato notevole attenzione per la sua originalità nel contesto delle designazioni internazionali, evidenziando una scelta specifica da parte della federazione calcistica mondiale.

Il contesto e le dichiarazioni di Deschamps

La nomina di Tello giunge in un momento di particolare sensibilità. Precedentemente, infatti, il fischietto francese François Letexier era stato designato per arbitrare il precedente ottavo di finale tra Argentina ed Egitto, una scelta che aveva già acceso un certo dibattito tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

In questo contesto, le parole di Deschamps assumono un significato ancora più rilevante. Il CT ha voluto evitare qualsiasi potenziale tensione, ribadendo la sua “fiducia” nell'operato dell'arbitro e sottolineando di non vederlo come un “avversario”, ma come un garante della regolarità del gioco. Questo approccio mira a mantenere alta la concentrazione della squadra sull'aspetto puramente sportivo della competizione.

Il profilo internazionale di Facundo Tello

Facundo Raúl Tello Figueroa, originario di Bahía Blanca, vanta una solida carriera arbitrale. È arbitro internazionale FIFA dal 2019 e dirige regolarmente nella massima serie argentina dal 2013, accumulando una vasta esperienza a livello nazionale e continentale.

La sua presenza ai Mondiali 2026 non è una novità: ha già diretto due incontri nella fase a gironi, precisamente le partite tra Canada e Bosnia e tra Sudafrica e Corea del Sud. Inoltre, la sua esperienza in grandi tornei include la direzione del quarto di finale tra Marocco e Portogallo durante il Mondiale in Qatar 2022. La scelta di una terna completamente argentina per un match di tale importanza rappresenta un chiaro riconoscimento del crescente prestigio e del ruolo sempre più significativo del calcio sudamericano nel panorama arbitrale internazionale.