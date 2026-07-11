L'attesissimo ritorno di Conor McGregor nell'ottagono è fissato per la notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. L'icona delle arti marziali miste affronterà Max Holloway nel match clou dell'evento UFC 329. Questo imperdibile appuntamento si terrà nella prestigiosa T-Mobile Arena di Las Vegas, in Nevada, promettendo uno spettacolo di alto livello per gli appassionati di tutto il mondo.

Per McGregor, questo incontro segna un momento cruciale: il suo ritorno ufficiale nella categoria dei pesi welter dopo ben cinque anni di assenza da questa divisione.

L'ultima volta che ha gareggiato in questa classe di peso risale al 2021, quando subì un grave infortunio, fratturandosi una gamba durante il combattimento contro Poirier. La sfida contro Holloway rappresenta dunque non solo un'opportunità di riscatto, ma anche un test significativo per valutare la sua condizione fisica e la sua determinazione dopo un lungo periodo di recupero.

Un precedente storico: McGregor vs Holloway

Non è la prima volta che Conor McGregor e Max Holloway si trovano faccia a faccia nell'ottagono. I due atleti si sono già scontrati in passato, precisamente tredici anni fa, in un incontro che all'epoca li vedeva entrambi gareggiare nella divisione dei pesi piuma. In quell'occasione, fu l'irlandese McGregor a prevalere, aggiudicandosi la vittoria.

Tuttavia, il contesto di questa nuova sfida è radicalmente diverso. Entrambi i combattenti si presentano con un'esperienza e una maturità atletica superiori, e soprattutto, l'incontro si svolgerà con un limite di peso più elevato, nella categoria dei welter. Questo cambiamento di divisione, unito al lungo periodo di inattività di McGregor, aggiunge un ulteriore strato di complessità e imprevedibilità a quello che si preannuncia come un confronto epico.

Orari e piattaforme per seguire l'UFC 329 in Italia

Per gli appassionati italiani, l'appuntamento con UFC 329 e il tanto atteso scontro tra McGregor e Holloway è fissato per la notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. L'inizio dell'incontro principale è previsto intorno all'una di notte (ora italiana), un orario che permetterà di vivere l'emozione del match in diretta.

La serata di combattimenti, che include sia i Preliminary che la Main Card, prenderà il via qualche ora prima, indicativamente intorno alle ore 23:00. Sarà un'occasione per seguire una scaletta completa di incontri prima del gran finale che vedrà protagonisti i due campioni.

L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva ed esclusiva sui canali Eurosport, accessibili tramite le moderne smart TV, garantendo una copertura completa con telecronaca italiana. Oltre alla trasmissione televisiva, l'UFC 329 sarà ampiamente disponibile anche in live-streaming su diverse piattaforme digitali. Gli abbonati potranno seguire l'azione su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video, offrendo così molteplici opzioni per non perdere nemmeno un istante di questo evento sportivo di risonanza mondiale.