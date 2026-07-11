Tim Merlier si è confermato protagonista al Tour de France, aggiudicandosi l’ottava tappa, 180 chilometri da Périgueux a Bergerac, dopo il successo nella settima. Il corridore belga ha tagliato per primo il traguardo, imponendosi in uno sprint spettacolare. Da una posizione non favorevole, Merlier ha rimontato superando Biniam Girmay e Olav Kooij in una volata ad alta velocità.

La giornata è trascorsa senza scossoni per gli uomini di classifica generale. Tadej Pogacar ha mantenuto saldamente la maglia gialla. Lo sprint finale ha esaltato le doti di Merlier, che ha dimostrato potenza e determinazione, trovando il varco negli ultimi metri.

Il trionfo in volata di Merlier

Merlier ha impressionato per la sua esplosività nel recupero. "Quando vedo la linea di meta mi dà un subidón di adrenalina. È adictivo. Vivo come se fosse l’ultimo minuto della mia vita", ha dichiarato il belga, evidenziando la carica emotiva che lo spinge. La tappa, a ritmo sostenuto (47 km/h), si è conclusa con una volata intensa, rendendo la rimonta di Merlier più significativa.

La classifica generale non ha subito variazioni. Pogacar è rimasto leader, con i contendenti che hanno gestito le energie. La frazione è stata un’occasione per i velocisti sul percorso piatto.

Contesto e protagonisti della tappa

L’ottava tappa del Tour de France, da Périgueux a Bergerac, ha confermato l’alto livello di competitività.

Il finale, definito "diabolico" per intensità e rischio di cadute, ha richiesto attenzione. Il successo di Merlier rafforza la sua posizione tra i migliori sprinter, dimostrando abilità nel gestire la pressione e trovare lo spunto vincente anche in condizioni difficili.

La presenza di Girmay e Kooij sul podio testimonia la qualità dei velocisti. Pogacar resta leader, in attesa delle prossime sfide di montagna.