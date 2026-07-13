Il coach ha confermato di aver ricevuto proposte da college americani, ma ha chiarito che tali offerte non riguardano incarichi di allenatore. L'interesse è concreto e testimonia il valore del tecnico, sebbene il ruolo prospettato sia diverso da quello tecnico.

Le dichiarazioni del tecnico

Il tecnico ha ribadito con chiarezza la sua posizione: “Ho offerte dai college americani, ma non per allenare”. Con questa affermazione, ha voluto precisare che, pur essendoci stati contatti con istituzioni sportive statunitensi, le proposte ricevute non si riferiscono a posizioni di head coach o a incarichi diretti sul campo.

Contesto e prospettive

Questa notizia si inserisce in un momento in cui il mondo del basket italiano continua a guardare con particolare interesse al sistema universitario statunitense, rinomato per le sue strutture all'avanguardia e i programmi formativi di eccellenza. Il tecnico ha voluto, tuttavia, evitare fraintendimenti, sottolineando con fermezza che le offerte non contemplano ruoli tecnici.

Il fatto che i college americani abbiano manifestato un concreto interesse, anche se per ruoli differenti, rappresenta una significativa conferma del valore riconosciuto al profilo professionale del coach nel panorama sportivo internazionale, evidenziando la sua reputazione globale.

Ruoli non tecnici nel basket universitario

Il sistema dei college americani offre frequentemente una varietà di opportunità che vanno oltre la guida tecnica delle squadre. Queste possono includere ruoli di consulenza, sviluppo atletico o analisi strategica. Tali incarichi spaziano dal coordinamento sportivo allo scouting di talenti, fino al supporto alla preparazione atletica, senza prevedere necessariamente la responsabilità diretta di una squadra. Questa dinamica è pienamente coerente con quanto dichiarato dal tecnico, il quale ha escluso ruoli di allenatore ma ha confermato l'esistenza di offerte legate ad altri ambiti del settore sportivo.