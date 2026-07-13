Jannik Sinner consolida la sua posizione di leader mondiale nel tennis, affermandosi come il numero uno indiscusso. Dopo aver conquistato per la seconda volta consecutiva il prestigioso titolo a Wimbledon, il tennista italiano inizia la sua ottantesima settimana in vetta al ranking ATP. Con un impressionante totale di 13.450 punti, Sinner stacca di quasi cinquemila lunghezze Alexander Zverev, salito al secondo posto in classifica, evidenziando una supremazia netta e consolidata nel circuito.

Il tennista tedesco Zverev, grazie alla recente vittoria al Roland Garros e alla finale raggiunta sull’erba londinese, ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera.

Questo exploit gli ha permesso di superare Carlos Alcaraz, che scivola così in terza posizione. Lo spagnolo è fermo da aprile a causa di un problema al polso e, sebbene la data del suo rientro non sia ancora ufficiale, punta a tornare in campo in vista degli US Open di settembre. Il Masters 1.000 di Cincinnati, previsto per metà agosto, potrebbe rappresentare un’occasione per il suo ritorno, ma la decisione finale dipenderà dalla reazione del polso agli allenamenti.

Sinner: la corsa verso i record storici

Considerando l’ampio margine di punti accumulato su Zverev e Alcaraz, Sinner è destinato a mantenere la prima posizione mondiale almeno fino al lunedì successivo alla finale degli US Open. A quella data, le settimane trascorse da numero uno saranno ottantotto, un traguardo che lo avvicina significativamente alle centouno settimane di Andre Agassi, attualmente nono nella classifica storica dei leader ATP.

Un percorso che proietta l'azzurro tra le leggende del tennis.

Il dominio di Sinner si riflette anche nella sua qualificazione matematica alle ATP Finals, un obiettivo già raggiunto anche da Alexander Zverev. Il ranking aggiornato vede inoltre Felix Auger-Aliassime in quarta posizione, seguito da Alex de Miñaur e Ben Shelton. Tra i primi dieci figurano anche nomi di spicco come Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Taylor Fritz, a completare un quadro di grande competitività.

Movimenti e protagonisti nel ranking ATP

Il ranking ATP dopo Wimbledon ha registrato alcuni movimenti significativi tra i protagonisti del circuito. Arthur Fery ha compiuto un notevole balzo di settantotto posizioni, grazie alla sua sorprendente semifinale raggiunta nel torneo londinese.

Anche Jan-Lennard Struff ha scalato trentatré posti, consolidando la sua presenza. Per quanto riguarda i tennisti spagnoli, oltre a Carlos Alcaraz, si segnalano le posizioni di Alejandro Davidovich, Rafa Jódar, Jaume Munar, Martín Landaluce, Pablo Carreño e Dani Mérida. Da notare anche Pablo Llamas, che ha raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera.

La stagione tennistica si preannuncia ancora ricca di emozioni e colpi di scena, con l’attesa per il rientro di Alcaraz e la sfida costante tra i migliori del circuito. Jannik Sinner, nel frattempo, continua a scrivere pagine importanti nella storia del tennis italiano e mondiale, consolidando il suo status di campione.