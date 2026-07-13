Alexander Zverev ha lanciato un chiaro messaggio di sfida a Jannik Sinner all'indomani della finale di Wimbledon 2026. Il tennista tedesco, pur sconfitto in quattro set dall'azzurro, ha espresso una forte determinazione a colmare il divario con il numero uno del mondo. Con questa prestigiosa vittoria, Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo sull'erba londinese, consolidando una supremazia già evidente nel 2025, quando aveva trionfato contro Carlos Alcaraz.

Nonostante l'esito della finale, Zverev ha mostrato grande fiducia e consapevolezza nelle proprie capacità.

Durante la conferenza stampa post-partita, ha dichiarato: “Penso che Sinner sia ancora il miglior giocatore al mondo”, riconoscendo apertamente la superiorità dell'italiano. Il tedesco ha poi proseguito, identificando i potenziali sfidanti: “Credo che ci siano solo due giocatori, forse tre con Djokovic – bisogna dare a Novak quel credito – che possono sfidarlo”, includendo se stesso e Carlos Alcaraz in questo ristretto gruppo. Zverev ha enfaticamente sottolineato l'impegno necessario per raggiungere l'obiettivo di superare Sinner: “Tutti noi dobbiamo lavorare per quell'obiettivo. Penso di averlo messo in difficoltà oggi, anche se non abbastanza, visto che sono ancora seduto qui come il perdente della finale.

Ma continuerò a farlo, ci sono ancora tanti grandi tornei dietro l'angolo”.

Il consolidamento del ranking ATP dopo Wimbledon

La vittoria a Wimbledon ha permesso a Jannik Sinner di consolidare ulteriormente la sua posizione di vertice nel ranking mondiale ATP. L'azzurro, la cui leadership era già garantita anche in caso di sconfitta in finale, ha visto il suo punteggio incrementare, raggiungendo quota 13.450 punti. Questo successo gli ha consentito di difendere integralmente i 2.000 punti conquistati con la vittoria dell'anno precedente.

Dal canto suo, Alexander Zverev, grazie all'eccellente percorso che lo ha portato fino alla finale e alla significativa vittoria in semifinale contro Fery, ha compiuto un balzo in avanti nel ranking.

Il tedesco ha superato Carlos Alcaraz – attualmente fermo per un infortunio al polso – issandosi al secondo posto con un totale di 8.480 punti. Nonostante il notevole avanzamento di Zverev e la sua prima finale a Londra, il distacco da Sinner rimane abissale: ben 4.970 punti separano il tennista tedesco dall'italiano, evidenziando il dominio attuale di quest'ultimo.

Prospettive future e la rivalità nel tennis mondiale

La rivalità tra Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz si conferma come uno dei temi più avvincenti e centrali del panorama tennistico mondiale. Con un Novak Djokovic ancora capace di competere ai massimi livelli, il circuito maschile si preannuncia ricco di nuove sfide e confronti tra i protagonisti che stanno definendo questa era del tennis.

Zverev, pur uscendo sconfitto dalla sua prima finale a Wimbledon, ha dimostrato in modo inequivocabile di possedere le qualità per essere un avversario temibile per Sinner e per chiunque ambisca al vertice del tennis internazionale, promettendo un futuro ricco di emozioni e competizioni di alto livello.