Il ministro degli Esteri belga, Maxime Prévot, ha definito «incomprensibile» la decisione FIFA di sospendere il cartellino rosso inflitto a Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti. Espulso nei sedicesimi contro la Bosnia. In un'intervista a Politico,Prévot ha affermato: “Se davvero una telefonata avesse portato a questa decisione incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari del calcio e dello sport”.

Il ministro, ricordando il suo passato da arbitro, ha aggiunto: “Come ex arbitro, mi sono sempre impegnato a far rispettare le regole e a garantire decisioni eque.

La decisione solleva interrogativi di trasparenza”.

La controversa decisione della FIFA

La FIFA ha sospeso con la condizionale la squalifica di una giornata inflitta a Balogun, consentendogli di giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. La decisione, basata sull’articolo 27 del codice disciplinare FIFA, ha suscitato sorpresa e polemiche, poiché contrasta con l’articolo 10.5 del regolamento della competizione, che prevede la sospensione automatica in caso di espulsione diretta. La discordanza ha generato dibattito.

Le reazioni e le ipotesi di ricorso

La Federazione belga ha espresso «stupore» e sta valutando tutte le opzioni, anche un ricorso, per tutelare l’equità del torneo. La decisione è stata definita un precedente pericoloso, che potrebbe minare la credibilità del Mondiale e la fiducia nel calcio.

Il sospetto di ingerenza politica

Secondo fonti internazionali, la sospensione della squalifica sarebbe avvenuta dopo una presunta telefonata del presidente statunitense Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Se confermata, tale ingerenza politica metterebbe in discussione l’autonomia delle istituzioni sportive e il rispetto delle regole. La situazione ha suscitato reazioni europee, con richiami a indipendenza e fair play.