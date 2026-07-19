La finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, disputata a East Rutherford, ha segnato un momento storico con l'introduzione del primo halftime show nella storia del torneo iridato. L'intervallo, tradizionalmente di quindici minuti, si è eccezionalmente esteso fino a ventisette minuti e venti secondi, calcolati dal fischio di fine primo tempo a quello di inizio ripresa.

Uno spettacolo globale sul campo

Al termine della prima frazione di gioco, il campo si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico. È stato coperto con un telone dai colori dell’arcobaleno e al centro è apparso un enorme pallone colorato, creando una scenografia suggestiva.

Le star internazionali Madonna, Shakira e Justin Bieber sono state le protagoniste di questo evento senza precedenti.

Madonna ha fatto il suo ingresso scenografico, percorrendo i corridoi dello stadio a bordo di un'auto con la targa "maestro", guidata da Ronaldo e Ronaldinho, per poi proseguire a piedi. Vestita interamente di rosa e con occhiali scuri, ha catturato l'attenzione del pubblico. Justin Bieber ha incantato i presenti suonando la chitarra e cantando, mentre Shakira, con un vibrante costume giallo e rosa, ha offerto una performance coinvolgente. Un momento emozionante è stato l'apparizione sugli schermi di Pelé, che ha chiesto di ripetere la parola "Love". Al termine dello show, il palco è stato rapidamente smontato per permettere alle squadre di tornare in campo.

Un intervallo che riscrive la storia del calcio

Con una durata complessiva di ventisette minuti e venti secondi, l'intervallo di questa finale ha superato ampiamente lo standard regolamentare di quindici minuti, stabilendo un record storico per una finale mondiale. Questo spettacolo ha rappresentato un momento inedito nella storia del torneo, con un impatto visivo e scenografico di portata mai vista prima in un evento calcistico di tale risonanza.

La complessità di un evento senza precedenti

Lo show sul palco ha avuto una durata di circa quindici minuti, ma l'intervallo complessivo ha raggiunto i ventisette minuti, includendo le fasi di montaggio e smontaggio della complessa struttura scenica. L'evento ha visto la partecipazione di un vasto cast internazionale, che ha arricchito ulteriormente lo spettacolo.

Oltre a Madonna, Shakira e Justin Bieber, si sono esibiti anche BTS, Burna Boy, il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel con la Filarmonica di New York e la Sinfónica Simón Bolívar. Hanno contribuito anche il coro scolastico PS 22, accompagnato da Coldplay, e persino i celebri personaggi dei Muppets e di Sesame Street. Questo momento di spettacolo globale ha rappresentato un'esperienza senza precedenti in una finale mondiale.