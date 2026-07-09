Karolina Muchova è la prima finalista del prestigioso torneo di Wimbledon, la terza prova stagionale del Grande Slam che si sta disputando sui campi in erba dell’All England Club di Londra. La tennista ceca, attuale numero nove del mondo e decima testa di serie, ha conquistato l'accesso alla finale battendo la statunitense Coco Gauff, numero sette del ranking WTA e settima testa di serie.

L'incontro, disputato oggi, 9 luglio 2026, si è concluso con il punteggio di 6‑2, 1‑6, 7‑6 (12‑10) dopo due ore e trentasette minuti di gioco. Un match combattuto e ricco di colpi di scena, dove Muchova ha dimostrato grande tenacia, salvando un match‑point nel decisivo tie‑break finale.

Con questa vittoria, Muchova si assicura un posto nella finale, dove affronterà la vincente della seconda semifinale. Questa vedrà contrapporsi l’ucraina Marta Kostyuk, numero tredici del mondo e dodicesima del tabellone, e la sua connazionale Linda Noskova, numero dodici del ranking WTA e nona del seeding.

La cronaca del match

La partita ha visto Karolina Muchova iniziare con grande determinazione, riuscendo ad aggiudicarsi il primo set con un netto 6‑2. La reazione di Coco Gauff non si è fatta attendere nel secondo parziale, dove la tennista statunitense ha dominato per 6‑1, ristabilendo l'equilibrio nel confronto.

Il terzo e decisivo set è stato caratterizzato da un equilibrio costante e una lotta serrata.

Entrambe le giocatrici hanno mantenuto i propri turni di servizio, portando la contesa fino al tie‑break, il momento culminante che ha determinato l'esito finale dell'incontro.

Il tie-break decisivo

Il tie‑break finale si è rivelato un vero e proprio thriller. Muchova ha mostrato una freddezza e una lucidità eccezionali nei momenti cruciali, riuscendo a salvare un match‑point e a imporsi con il punteggio di 12‑10. La vittoria è arrivata al termine di una battaglia intensa, che ha premiato la sua tenacia e la sua straordinaria capacità di resistere sotto pressione nei frangenti più delicati della partita.

Le emozioni della finalista

Questa è la prima finale a Wimbledon per Karolina Muchova, che ha descritto la semifinale come "una lotta incredibile, una montagna russa".

Ha aggiunto: "Un momento avevo match‑point, l’attimo dopo era lei ad averlo. Sono un po’ scossa adesso". Il tie‑break è stato particolarmente drammatico, con entrambe le giocatrici che hanno mancato diverse occasioni per chiudere l’incontro. Durante il finale del match, Muchova ha anche manifestato segni di affaticamento fisico, lamentando un dolore al fianco.