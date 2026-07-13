Il tennista italiano Lorenzo Musetti si prepara al rientro in campo dopo un periodo di stop forzato a causa di un infortunio. L'azzurro, che ha ultimato il suo percorso di recupero, è atteso all'ATP 500 di Washington, un appuntamento cruciale in programma dal 27 luglio al 2 agosto. Questa partecipazione segna il suo ritorno alle competizioni ufficiali, un momento molto atteso dai suoi fan e dagli addetti ai lavori, come anticipato dal titolo originale dell'articolo, che evidenzia come Musetti 'veda' il ritorno in campo.

Il percorso di recupero e la difficile rinuncia a Wimbledon

Il talentuoso tennista toscano, che occupa la posizione numero 14 nel ranking ATP, ha dovuto affrontare una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Questo infortunio è stato rimediato durante gli Internazionali di Roma e ha avuto conseguenze significative sul suo calendario agonistico. Musetti è stato infatti costretto a saltare importanti tornei come il Roland Garros e l'intera stagione sull'erba, culminata con la sua assenza a Wimbledon, uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito tennistico.

Qualche settimana prima dell'inizio del torneo londinese, Musetti aveva comunicato la sua decisione attraverso i suoi canali social, esprimendo il suo rammarico ma anche la sua determinazione.

"La riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti," aveva dichiarato. "Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%." Parole che sottolineano l'importanza di un recupero completo e senza fretta per salvaguardare la sua carriera.

Il ritorno all'allenamento e l'iscrizione al Washington Open

Dopo un periodo di fermo che risaliva a maggio, il ritorno di Musetti sui campi da gioco è ormai imminente. Il tennista ha recentemente condiviso un video sui social media, mostrando i suoi allenamenti sul cemento di Monte-Carlo.

Il messaggio che accompagnava il filmato, "Non vedo l’ora di tornare presto", ha rassicurato i suoi sostenitori e ha alimentato l'attesa per il suo rientro.

L'iscrizione ufficiale all'ATP 500 di Washington, che si terrà dal 27 luglio al 2 agosto, conferma le intenzioni dell'atleta. Questo torneo rappresenterà un banco di prova fondamentale per Musetti, offrendogli l'opportunità di ritrovare il ritmo partita e la migliore forma fisica. Sarà un test cruciale in vista degli impegni successivi, che includono i prestigiosi Masters 1000 nordamericani e, soprattutto, gli US Open, l'ultimo Slam della stagione.

Il Mubadala Citi DC Open: dettagli e importanza

Il torneo di Washington, ufficialmente conosciuto come Mubadala Citi DC Open, si disputa sui campi in cemento del William H.G.

FitzGerald Tennis Center, situato a Washington D.C., negli Stati Uniti. Questo evento segna l'inizio dello "swing" nordamericano sul cemento, un periodo intenso del calendario tennistico che precede gli US Open e che vede molti dei migliori giocatori del mondo sfidarsi per punti e prestigio.

Gli appassionati di tennis avranno la possibilità di seguire le gesta di Musetti e degli altri protagonisti del torneo attraverso i canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Sarà inoltre disponibile la trasmissione in streaming tramite la piattaforma Sky Go, garantendo una copertura completa dell'evento per tutti coloro che desiderano seguire da vicino il ritorno in campo del tennista azzurro.