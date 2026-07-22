Il Napoli scende in campo oggi, mercoledì 22 luglio, per la sua prima amichevole estiva della stagione, affrontando l’Arezzo. L’incontro, in programma alle ore 18 a Dimaro, presso la SKI.IT Arena, rappresenta un test fondamentale per valutare la rosa e la preparazione fisica in vista del prossimo campionato. Questa partita segna inoltre l’atteso esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra.

Probabile formazione del Napoli

Per questa prima uscita stagionale, il Napoli dovrebbe schierarsi con un modulo 4-3-3. Meret tra i pali; in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Spinazzola; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Vergara; in attacco Politano, Hojlund e Alisson Santos.

Dove vedere Napoli-Arezzo: TV e streaming

L’amichevole tra Napoli e Arezzo sarà trasmessa in diretta sui canali SkySport e DAZN. Per lo streaming, la partita sarà accessibile tramite SkyGo, NOW e la piattaforma web di DAZN. Disponibile anche in pay-per-view al costo di 9,99 euro su Sky Primafila, DAZN e OneFootball, come confermato dal club.

Il ritiro estivo e i prossimi test

Questa amichevole si inserisce nel contesto del ritiro estivo del Napoli, che si svolge a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dal 17 al 27 luglio. Durante la preparazione, due amichevoli sono in programma: quella odierna contro l’Arezzo e domenica 26 luglio contro la Carrarese, entrambe alle ore 18. Cruciali per affinare gli schemi e la preparazione in vista della nuova stagione.