L'Italia è pronta a disputare la finale degli Europei Under 18 femminili, in corso a Riga, in Lettonia. La formazione allenata da Stefano Gregoris sfiderà la Turchia oggi alle ore 17.00 italiane nell'atto conclusivo della manifestazione continentale. Sarà una sfida che riporta alla mente la finale del 2022, quando furono proprio le azzurrine a conquistare la medaglia d'oro. Nell'edizione del 2024, invece, l'Italia aveva chiuso il torneo sul terzo gradino del podio. Ora il gruppo azzurro avrà l'opportunità di tornare a contendersi il titolo europeo al termine di un percorso che lo ha visto tra i protagonisti della competizione.

Italia-Turchia: la finale in diretta streaming

Nella fase a gironi l'Italia ha ottenuto sei vittorie, subendo una sola sconfitta, arrivata proprio contro la Turchia al termine di una gara molto equilibrata conclusa con il punteggio di 3-2. Nel resto della Pool I le azzurrine hanno lasciato alle avversarie soltanto altri due set, uno contro il Belgio e uno contro la Spagna, confermando solidità e qualità di gioco lungo tutto il torneo. La finale offrirà quindi l'occasione per una rivincita contro l'unica squadra capace di superare l'Italia in questa edizione della manifestazione. La partita tra Italia e Turchia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della CEV European Volleyball Confederation, che trovate di seguito.

Il successo in semifinale con la Francia

L'accesso alla finale è arrivato grazie alla vittoria in semifinale contro la Francia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-8). L'Italia ha controllato il confronto con autorevolezza, facendo la differenza soprattutto nel fondamentale del muro, chiuso con un parziale di 12-4. Dopo due set combattuti, le azzurrine hanno preso definitivamente il controllo della gara nel terzo parziale, concedendo appena otto punti alle avversarie. In attacco la squadra ha chiuso con il 46% di efficacia, mentre le migliori realizzatrici sono state Anita Tessariol e Lisa Monari Gamba, entrambe a quota 11 punti. Monari Gamba ha inoltre fatto registrare il 50% in attacco, contribuendo in maniera determinante al successo che ha aperto all'Italia le porte della finale europea.