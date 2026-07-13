Con l’avvicinarsi della trade deadline MLB, fissata per il 3 agosto, le squadre che si trovano nelle posizioni più basse della classifica iniziano a valutare le proprie opzioni sul mercato. Molti club, ormai fuori dalla corsa Wild Card all'All-Star Break, si posizionano come "seller", pronti a cedere i propri giocatori più appetibili per ottenere giovani prospetti e rafforzare il futuro della franchigia.

Tra i nomi più discussi spiccano Reid Detmers e Michael Wacha, considerati tra le principali risorse di mercato. Detmers, lanciatore mancino dei Los Angeles Angels, è sotto controllo contrattuale fino al 2028.

Ha registrato una ERA di 4.39, un WHIP di 1.14 e 123 strikeout in 108.2 inning. Le sue prestazioni solide e il potenziale di crescita lo rendono un obiettivo primario per chi cerca un titolare affidabile.

Michael Wacha, partente destro dei Kansas City Royals, si distingue per la sua costanza e affidabilità. Con una ERA di 3.77 e un WHIP di 1.19 in 19 partenze, il suo contratto accessibile e l'esperienza lo rendono interessante per squadre con problemi tra i lanciatori, in cerca di un rinforzo immediato.

Giocatori chiave sul mercato

Oltre a Detmers e Wacha, numerosi altri giocatori potrebbero cambiare casacca nelle prossime settimane, animando le trattative della trade deadline. Jonah Heim degli Athletics, ex All-Star e vincitore del Gold Glove, si distingue per la sua versatilità tra catcher e prima base, oltre a buoni numeri offensivi.

JJ Bleday dei Reds, con 16 fuoricampo e un OPS di .846, rappresenta una risorsa a lungo termine grazie al controllo contrattuale fino al 2028, potendo generare un ritorno significativo.

Luis Arráez dei Giants, All-Star e candidato Gold Glove, si segnala per una media battuta di .332 e una brillante difesa in seconda base. Il suo contratto in scadenza lo rende un "rental" di alto valore per le squadre che puntano al titolo. Tra i lanciatori, Freddy Peralta dei Mets, pur con una ERA di 4.66, mantiene una reputazione da Cy Young e potrebbe essere una scommessa interessante per chi cerca un rilancio. Hunter Goodman dei Rockies, catcher di potenza con 27 fuoricampo e 51 RBI, è sotto controllo fino al 2029 e rappresenta un’opportunità per chi vuole investire sul lungo periodo.

Il panorama delle trattative

La domanda di lanciatori rimane altissima sul mercato. I Royals, ad esempio, possono contare anche su altri nomi come Seth Lugo e Kris Bubic. I Detroit Tigers, invece, potrebbero mettere sul mercato Tarik Skubal, un lanciatore che, atteso al rientro dopo un infortunio, vanta un valore di scambio potenzialmente ineguagliabile, essendo free agent dopo questa stagione. I Boston Red Sox dispongono di profili interessanti come il closer Aroldis Chapman, un lanciatore di potenza ad alta leva che, a 38 anni, continua a lanciare "gas" con un alto strikeout rate, oltre a Sonny Gray, Willson Contreras e Jarren Duran.

Per i Colorado Rockies, Antonio Senzatela ha rilanciato le proprie quotazioni come rilievo, registrando una ERA di 2.11 e un 21.5% di strikeout rate dopo il passaggio al bullpen.

Anche Willi Castro, Mickey Moniak e Jake McCarthy potrebbero generare interesse. La situazione degli Los Angeles Angels resta complessa, anche per la presenza di Mike Trout, il cui futuro è oggetto di speculazioni ma vincolato da una clausola di non scambio. Nonostante Detmers sia l'asset più richiesto, l'età e la storia di infortuni di Trout potrebbero rendere questo il momento di massimo valore per lui. La finestra di mercato si preannuncia particolarmente attiva, con numerosi club pronti a cedere i propri migliori elementi per ottenere giovani prospetti e rilanciare i progetti sportivi.