È il giorno clou a Wimbledon per gli appassionati italiani di tennis: venerdì 10 luglio 2026, il Campo Centrale dell’All England Club di Londra ospita la tanto attesa semifinale maschile tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Questo incontro cruciale, che deciderà l'accesso alla finale del prestigioso torneo, sarà ampiamente disponibile per il pubblico. La diretta televisiva è garantita sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in chiaro su Tv8. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà fruibile tramite Sky Go, NOW e il portale Tv8.it.

Il percorso dei giganti verso la semifinale

Il cammino di Jannik Sinner, campione in carica dei Championships, è stato impeccabile fino a questo penultimo atto. L'azzurro ha superato avversari di calibro come Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff, dimostrando una forma eccellente. Dall'altra parte della rete, Novak Djokovic, ex numero uno del ranking mondiale, ha anch'esso affrontato e battuto una serie di contendenti agguerriti: Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger‑Aliassime, confermando la sua proverbiale tenacia sui campi in erba.

Orario del match e l'altra semifinale

La sfida tra Sinner e Djokovic è fissata per venerdì 10 luglio e rappresenterà il secondo incontro in programma sul Campo Centrale.

Precederà la loro discesa in campo l'altra semifinale, che ha visto Alexander Zverev imporsi su Arthur Fery con il punteggio di 7‑6 6‑2 6‑4. Zverev, grazie a questa vittoria, ha conquistato la sua prima storica finale a Wimbledon, e attende ora il vincitore del big match. L'inizio della partita tra Sinner e Djokovic è stimato tra le 17.30 e le 18.00 ora italiana, subito dopo la conclusione del primo incontro.

L'ordine di gioco e le considerazioni

L'organizzazione dell'ordine di gioco ha generato un certo interesse. Tradizionalmente, la semifinale che coinvolge i giocatori scesi in campo il martedì sarebbe stata la prima a disputarsi. Tuttavia, in questa occasione, è stata programmata come secondo match, una decisione che potrebbe essere legata a esigenze televisive.

A tal proposito, Boris Becker ha espresso la sua opinione, affermando che “è meglio per entrambi i giocatori”. L'ex campione ha evidenziato in particolare il vantaggio per Djokovic, che potrà beneficiare di un tempo di recupero maggiore dopo il suo impegnativo match di cinque set contro Auger‑Aliassime.

Dettagli sulla copertura televisiva e streaming

La copertura completa della semifinale sarà offerta da Sky Sport, includendo i canali dedicati come Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, con opzioni di streaming disponibili per gli abbonati su Sky Go e NOW. Un'opportunità significativa per il pubblico più ampio è la trasmissione in chiaro su Tv8, con la possibilità di seguire l'evento anche in streaming gratuito su Tv8.it.

La scelta di rendere il match accessibile in chiaro su Tv8, sebbene non obbligatoria per Sky, rientra in una prassi già adottata in passato per eventi di grande risonanza, come la finale di Wimbledon 2025 tra Sinner e Alcaraz. Va notato, tuttavia, che la semifinale tra Sinner e Djokovic dell'anno precedente non era stata trasmessa in chiaro.

La finale in programma

Il vincitore dell'epica sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si contenderà il titolo di Wimbledon contro Alexander Zverev. La finale maschile è in programma per domenica 12 luglio, con inizio previsto non prima delle 17.00 ora italiana, promettendo un epilogo emozionante per il torneo.