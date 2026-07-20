Il mercato NBA è attualmente in una fase di profondo stallo, completamente bloccato in attesa della decisione di LeBron James. Il futuro del "Re" condiziona in maniera determinante le strategie di numerose franchigie, che hanno già delineato le proprie mosse principali ma mantengono ogni operazione in sospeso. L'intero panorama della free agency e i potenziali scambi sono direttamente influenzati da questa incertezza, con accordi già impostati che attendono solo il via libera per concretizzarsi rapidamente non appena James scioglierà le riserve sul suo futuro.

Le mosse chiave in attesa della decisione di LeBron

Tra le operazioni più attese e pronte a scattare figura il possibile rinnovo di James Harden con i Cavaliers. Un accordo economico di massima sarebbe già stato delineato, ma la firma definitiva dipende dalla necessità della squadra di mantenere una flessibilità salariale adeguata per un eventuale arrivo di LeBron James o di un altro free agent di primo piano. Anche Draymond Green è vicino a prolungare il suo contratto con i Warriors, dopo aver rifiutato un'opzione da 27,7 milioni di dollari per concedere maggiore margine di manovra alla franchigia; tuttavia, la sua permanenza è strettamente legata alle scelte di mercato che ruotano attorno a James.

Un altro nome di spicco è quello di DeMar DeRozan, che potrebbe diventare una concreta opzione per i Miami Heat qualora LeBron decidesse di non trasferirsi in Florida. Anche i Raptors e i Pistons hanno manifestato interesse per l'ala, ma ogni trattativa è attualmente congelata in attesa della decisione di James. Infine, i Cavaliers stanno valutando uno scambio via sign-and-trade per Jonathan Kuminga dagli Hawks. Questa operazione rappresenterebbe un'alternativa strategica nel caso in cui non riuscissero a riportare LeBron James a Cleveland, sebbene i dettagli dell'accordo siano ancora distanti da una definizione.

L'influenza di LeBron James e il contesto NBA

La centralità di LeBron James nel panorama della lega è ulteriormente evidenziata dalle dichiarazioni di altri protagonisti.

James Harden ha apertamente espresso il suo desiderio, affermando: "That's the goal, that's the plan", in riferimento alla possibilità di formare un "big three" con Donovan Mitchell e lo stesso LeBron James. Anche Anthony Edwards ha lanciato un appello diretto al "Re": "Bron Bron... come to Minnesota. We got your card man." Queste parole testimoniano chiaramente quanto la decisione di James sia attesa non solo dalle dirigenze delle squadre, ma anche dagli altri giocatori e da tutti gli addetti ai lavori.

Nel frattempo, altre franchigie come i Lakers stanno valutando ulteriori mosse per completare i rispettivi roster, mentre i Mavericks si mostrano aperti a trattative per giocatori come Klay Thompson e Daniel Gafford.

La sensazione diffusa, tuttavia, è che il vero e proprio mercato NBA prenderà il via solo dopo che LeBron James avrà comunicato la sua prossima destinazione, sbloccando così una serie di operazioni già pronte a partire e dando il via a un'intensa fase di movimenti e scambi.