Il fuoriclasse brasiliano Neymar è finito al centro di un acceso dibattito dopo essere stato fotografato mentre partecipava a un torneo di poker in Brasile. Le immagini sono emerse proprio mentre la sua squadra, il Santos, era impegnata in trasferta in Venezuela per una partita di Coppa Sudamericana. La situazione ha generato reazioni contrastanti, alle quali il calciatore ha replicato con ironia su Instagram. Nel post, Neymar ha scritto: “La vita è uno scherzo”, aggiungendo in portoghese: “Non prendete la vita troppo sul serio”.

L’assenza di Neymar dalla trasferta venezuelana era stata concordata.

L’allenatore Cuca aveva deciso di non convocarlo, concedendogli un periodo supplementare per recuperare la forma fisica dopo l’intensa partecipazione ai Mondiali del 2026, torneo che aveva visto il Brasile eliminato.

Nonostante la pianificazione della sua assenza, la diffusione delle fotografie del campione al tavolo da poker ha innescato profondo malumore tra la tifoseria. Molti sostenitori del Santos hanno interpretato il gesto come una mancanza di impegno e di rispetto nei confronti della maglia, alimentando un vivace dibattito sul suo livello di professionalità e dedizione al club.

Di fronte all’escalation delle polemiche, Neymar ha optato per una strategia comunicativa improntata alla leggerezza.

Ha condiviso una fotografia che lo ritraeva sorridente al tavolo da gioco, accompagnandola con un messaggio bilingue. Il testo includeva la frase in inglese “Life is a joke” (“La vita è uno scherzo”) e il consiglio “Don’t take life so seriously” (“Non prendete la vita troppo sul serio”). Questo approccio mirava a disinnescare le critiche mantenendo un tono leggero e quasi provocatorio.

Nel frattempo, sul campo, il Santos ha affrontato l’Universidad Central in Venezuela nella partita di andata dei playoff della CONMEBOL Sudamericana. Nonostante l’assenza del suo fuoriclasse, la squadra ha dimostrato grande carattere, conquistando una convincente vittoria per 4-1. L’episodio del poker si inserisce in un contesto più ampio per la carriera di Neymar, che aveva recentemente annunciato il ritiro dal calcio internazionale dopo l’eliminazione della nazionale brasiliana dai Mondiali. Questa serie di eventi ha contribuito a mantenere alta l’attenzione mediatica sul fuoriclasse.