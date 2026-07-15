Nei training camp della NFL, i rookie si presentano prima dei veterani, come stabilito dal Collective Bargaining Agreement (CBA). Questa scelta è fondamentale per consentire alle nuove leve di ambientarsi e prepararsi al meglio prima dell'arrivo dei giocatori esperti, ottimizzando apprendimento e integrazione nei meccanismi di squadra.

Il regolamento del CBA consente di convocare i rookie fino a una settimana prima dei veterani. Questa finestra temporale permette ai giovani di familiarizzare con l'ambiente professionistico, lo staff tecnico e i playbook, riducendo la pressione competitiva interna.

Ad esempio, i Seattle Seahawks accolgono i rookie il 17 luglio e i veterani il 24 luglio; i San Francisco 49ers li attendono rispettivamente il 18 e il 25 luglio. Per gli Arizona Cardinals, l'arrivo di entrambe le categorie coincide il 22 luglio.

Il calendario cruciale della preseason NFL

Il calendario della preseason NFL include date fondamentali. Le partite si svolgono tra il 13 e il 29 agosto. Il 30 agosto è la data limite per il taglio dei roster, riducendo l'organico a 53 giocatori. Il 31 agosto scade il termine per le richieste di waiver. Il 6 settembre segna la fine del training camp e la pubblicazione dei primi report ufficiali. Per la stagione in corso, la scadenza per il taglio dei roster è stata spostata dal tradizionale martedì alle 16:00 ET alla domenica alle 18:00 ET.

La lega ritiene che la modifica avrà impatto minimo sulle dinamiche di squadra.

Dettaglio sulle date di inizio dei training camp 2026

Un'analisi delle date di apertura dei training camp per la stagione 2026 conferma che la maggior parte delle squadre mantiene la prassi di far arrivare i rookie con qualche giorno di anticipo sui veterani. Questa differenziazione mira a offrire ai giovani atleti un periodo di ambientamento graduale. Ad esempio, i Carolina Panthers accolgono sia rookie che veterani il 22 luglio. Altre squadre, come i Buffalo Bills e i Miami Dolphins, prevedono l'arrivo dei rookie il 21 luglio e dei veterani il 28 luglio. Questo approccio è fondamentale per prepararli alla competizione NFL.