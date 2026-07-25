Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del mondiale di Formula 1, fermando il cronometro sull'1:17.207. Il pilota britannico partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza, dopo una sessione intensa e ricca di colpi di scena sul circuito dell'Hungaroring.

Accanto a Norris, in prima fila, ci sarà la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto per soli 12 millesimi di secondo. La seconda fila vedrà Charles Leclerc con l'altra Ferrari e la Mercedes di Kimi Antonelli, mentre in terza fila scatteranno Oscar Piastri (McLaren) e Max Verstappen su Red Bull.

La sessione è stata caratterizzata da una bandiera gialla nel finale del Q3, causata da un testa-coda di Verstappen, che non ha però impedito a Norris di ottenere il miglior tempo, anche se il pilota ha dovuto alzare leggermente il piede nell'ultimo settore.

La griglia di partenza e le indagini FIA

La classifica della Q3 vede George Russell in settima posizione con la Mercedes, la cui vettura si è poi fermata in pista, e Isack Hadjar ottavo con la Red Bull. In quinta fila partiranno Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). È in corso un'indagine su un presunto 'impeding' tra Hamilton e Piastri durante la sessione, episodio che potrebbe avere ripercussioni sulla griglia definitiva.

L'andamento delle qualifiche

La sessione di qualifiche è stata particolarmente combattuta, con distacchi minimi tra i primi piloti. Norris ha saputo sfruttare al meglio l'ultimo tentativo, riuscendo a evitare le due bandiere gialle esposte nel finale a causa degli incidenti di Verstappen e Russell. Hamilton, invece, non è riuscito a migliorare il proprio tempo nell'ultimo giro lanciato, dovendosi accontentare della seconda posizione. Antonelli, quarto, ha vissuto una sessione complicata, mentre Piastri e Verstappen hanno chiuso rispettivamente in quinta e sesta posizione.

Le posizioni dalla Q2 in poi

Liam Lawson non è riuscito a qualificarsi per la Q3 per soli 0.126 secondi e partirà undicesimo, seguito da Pierre Gasly (Alpine) e Franco Colapinto.

Gabriel Bortoleto ha ottenuto la quattordicesima posizione per Audi, seguito da Esteban Ocon e Fernando Alonso, che ha mostrato segnali di miglioramento. Ollie Bearman, invece, ha chiuso diciassettesimo, mentre le Williams di Carlos Sainz e Alex Albon hanno terminato rispettivamente in diciottesima e diciannovesima posizione, esprimendo insoddisfazione per il comportamento della vettura. Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Perez completano la griglia nelle ultime posizioni.

La gara si preannuncia quindi molto combattuta, con Norris e Hamilton pronti a contendersi la vittoria e diversi piloti in cerca di riscatto dopo una qualifica ricca di emozioni e colpi di scena.