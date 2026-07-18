Lando Norris ha concluso le qualifiche del Gran Premio del Belgio con un eccellente terzo tempo, ma dovrà affrontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Nonostante l'arretramento, il pilota della McLaren ha espresso grande soddisfazione per la prestazione ottenuta sul circuito di Spa-Francorchamps, evidenziando come la scelta del team di installare una nuova power unit Mercedes sia stata strategica, dettata dalla natura della pista, notoriamente favorevole ai sorpassi e alle possibili interruzioni di gara.

"Non abbiamo apportato modifiche sostanziali, siamo semplicemente più veloci su questo tracciato", ha dichiarato Norris dopo le qualifiche.

"È gratificante essere qui, anche se non è piacevole sapere di dover arretrare di dieci posizioni domani. È un peccato non partire da questa posizione, sarebbe stato bello lottare con i primi. Tuttavia, abbiamo massimizzato il risultato."

Norris fiducioso nonostante la penalità in griglia

Il pilota britannico ha descritto il suo giro di qualifica come molto buono, manifestando piena soddisfazione per l'intero weekend. "È stata comunque una qualifica eccellente, un giro davvero ottimo per me. Onestamente, sono stato piuttosto contento per tutto il fine settimana. Per me è un po' come una gara di casa, il che mi dà sempre una spinta extra, e finora ho mostrato buone prestazioni. Spero di poter disputare una buona gara domani e divertirmi."

La penalità è scaturita dalla decisione della McLaren di montare una nuova unità di controllo elettronico, superando il numero massimo consentito di componenti stagionali.

Norris ha chiarito che tale scelta è stata influenzata da persistenti problemi di affidabilità riscontrati nelle gare precedenti, con guasti simili verificatisi in appuntamenti cruciali come Cina e Giappone. "Sono stato sfortunato nella prima parte della stagione, perdendo diversi componenti, sia il motore che l'unità di controllo. Sono in svantaggio per quanto riguarda i ricambi, ma questo è fuori dal mio e in parte dal nostro controllo. Fa parte del gioco. Devo accettarlo e affrontare le penalità che arriveranno, ma questa è indubbiamente una pista migliore per scontarle rispetto alle prossime due tappe."

Strategie e obiettivi per la rimonta in gara

Guardando alla gara di domani, Norris mantiene un atteggiamento fiducioso riguardo alle sue possibilità di rimonta.

"Chiaramente il passo gara è molto buono. Siamo vicini ai primi, quindi non sarà facile rientrare subito nella lotta con il gruppo di testa, ma una buona partenza e un primo giro efficace possono riportarmi rapidamente dove desidero essere. Da quel momento in poi, tutto dipenderà dalla facilità o difficoltà dei sorpassi."

Il giovane pilota ha aggiunto: "Non credo sarà estremamente facile, ma ci sono molte opportunità. Onestamente, non cambia molto perché in ogni gara si punta al massimo, si attacca sempre. È l'approccio che funziona meglio per me. Probabilmente valuteremo diversi scenari: se i sorpassi si riveleranno semplici o complessi e se non riusciremo a risalire tra i primi sei, sette o otto rapidamente, dovremo capire quali altre strategie adottare per tornare in lotta.

Ma sono fiducioso che riusciremo a recuperare posizioni abbastanza velocemente."

Nel frattempo, la McLaren prosegue il suo lavoro di sviluppo sugli aggiornamenti tecnici, tra cui una nuova ala posteriore introdotta proprio in Belgio e ulteriori pacchetti di sviluppo previsti per le prossime gare. Norris ha sottolineato che ogni piccolo miglioramento può fare la differenza, anche se i progressi sono graduali: "Ogni minimo dettaglio è d'aiuto. La nuova ala posteriore che abbiamo questo weekend rappresenta un passo molto piccolo, forse nemmeno un decimo di secondo. Speriamo che gli aggiornamenti in arrivo a Budapest e Zandvoort possano accelerare la nostra progressione."